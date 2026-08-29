El último sábado del mes ha llegado, siendo para muchos el final de sus vacaciones, de modo que comienza una operación regreso que estará marcada por un buen número de coches en movimiento y que en el caso de Madrid implica que sean muchos los que busquen gasolineras en las que poder repostar barato. Las llamadas low cost pueden ser buena opción, pero incluso en estas hace meses que se vive un aumento de modo que los conductores se fijan más en los precios y buscan opciones que les permitan ahorrar, pero ¿Cuál es el precio de la gasolina hoy 29 de agosto y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid ?.

El Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica es la herramienta que nos aporta los datos actualizados del precio de la gasolina a diario, de modo que podemos ver al momento a cómo está el litro de gasolina o diésel en Madrid y las direcciones exactas de dónde se ubican las gasolineras más baratas y con ello, que nos podamos ahorrar unos euros si decidimos llenar el depósito para volver a casa, o para tenerlo a punto para la vuelta a la rutina a partir del lunes. Veamos entonces qué indica para hoy viernes a primera hora.

Precio de la gasolina hoy 29 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según lo reportado por las gasolineras al Geoportal, estas son las gasolineras más baratas hoy viernes:

Gasolina 95

Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.579 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.589 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.589 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.719 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Loucos A. S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.759 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.759 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.799 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.809 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.819 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.819 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.829 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.829 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.829 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.839 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.839 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C. C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. C. C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.857 €/l.

Gasóleo A habitual

Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.729 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.729 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.729 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.729 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.729 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C. C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.739 €/l .

. Colmenar Viejo. C. C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.739 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.739 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.749 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.749 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.749 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.749 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 3. Precio: 1.749 €/l.

A partir de los datos aportados, ya sabes dónde se encuentran las gasolineras más baratas de Madrid hoy 29 de agosto, pero si deseas ampliar información o hacer consulta en otro momento, tienes el Geoportal en el que puedes entrar, y ver resultados no sólo en forma de listado, sino también, en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo: