Si tienes previsto coger hoy el coche para una escapada de fin de semana, o deseas buscar un lugar en el que disfrutar de un buen baño o de un tiempo más fresco en pleno mes de agosto, será importante saber cuánto cuesta hoy el litro de gasolina y dónde se encuentran las gasolineras más baratas ya sea en la capital o municipios colindantes, sabiendo que los precios pueden variar bastante en función de dónde repostes.

Sabemos como la situación actual en lo que respecta a la geopolítica sigue afectando de alguna manera a lo que se paga por el combustible, y aunque seguimos con la rebaja del gobierno de 10 céntimos el litro, lo cierto es que los precios no parecen da mucha tregua este verano y siguen bastante elevados, de modo que será bueno tener actualizados los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica para primera hora de hoy viernes 21 de agosto.

Precio de la gasolina hoy 21 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estas son, según los datos recogidos por el Geoportal, la gasolineras más baratas de Madrid para este viernes:

Gasolina 95

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.539 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.539 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.539 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.549 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.549 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.550 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.550 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida Europa, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida Europa, s/n. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.579 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.589 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Morafuel . Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.589 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.589 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.589 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.589 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.589 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.699 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.709 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.719 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.739 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.755 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.755 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.759 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.789 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.799 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.809 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.809 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.814 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.815 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.819 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. A-3, km 11,2. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. A-3, km 11,2. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.829 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.837 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Moeve . Madrid. Avenida San Luis, 75. Precio: 1.843 €/l .

. Madrid. Avenida San Luis, 75. Precio: . SPA360 . Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.848 €/l .

. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: . Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.849 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.649 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.649 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.649 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.685 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.685 €/l .

. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.699 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Gasexpress Getafe . Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 20. Precio: 1.699 €/l .

. Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 20. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Esteba Rivas . Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.710 €/l .

. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: . Petroprix . Arganda. Avenida de Madrid, s/n. Precio: 1.715 €/l .

. Arganda. Avenida de Madrid, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Oil+ . Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.719 €/l .

. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: . Ballenoil. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.719 €/l.

Una vez ya hemos visto los precios de las gasolineras más baratas, ya sabes dónde repostar hoy viernes, pero si quieres hacer tu propia consulta, siempre puedes entrar en el Geoportal y buscar por municipios de forma más detallada, viendo resultados en forma de listado como los mostrados o también, en forma de mapa como este que te mostramos ahora de Alcorcón.