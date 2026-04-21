Moverse en coche un martes en Madrid es lo normal para mucha gente. Ya sea para ir al trabajo, hacer recados, llevar a los niños, volver a casa, etc…al final el coche sigue siendo imprescindible en el día a día. Y hay algo que en las últimas semanas se ha convertido casi en costumbre antes de parar en una gasolinera: mirar el precio. No es algo tan raro, teniendo en cuenta que el combustible ha subido bastante debido entre otras cosas, pero sobre todo, a la Guerra de Irán, incluso con la rebaja del IVA que sigue en vigor. Así que, si quieres saber cuál es el precio de la gasolina hoy martes 21 de abril en Madrid, aquí tienes los datos actualizados a primera hora.

Basta con fijarse un poco para ver que no todas las gasolineras marcan lo mismo. A veces, en apenas unos kilómetros, el precio cambia lo suficiente como para dudar dónde parar. Puede parecer poca cosa, pero cuando llenas el depósito se nota. Por eso, cada vez más conductores miran antes de repostar y comparan, así que con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos cómo está hoy el precio de la gasolina en Madrid y en qué estaciones sale más barato hacerte con el combustible para este martes o para toda la semana en el caso de que decidas por llenar todo el depósito.

Precio de la gasolina hoy 21 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Sabemos que con los acontecimientos más recientes en torno a la guerra, y al ahora tan mencionado estrecho de Ormuz, se había producido hace apenas unos días una ligera caída de precios del petróleo, pero ¿se nota eso ya en las gasolineras? Pues lo cierto es que no mucho de modo que es importante saber dónde repostamos, así que si quieres ver cuáles son las estaciones de servicio más baratas en Madrid para el día de hoy, estos son los precios actualizados:

Gasolina 95

Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,325 €/l

– Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,325 €/l Simon Grup – Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 283 – 1,329 €/l

– Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 283 – 1,329 €/l Ballenoil – Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,339 €/l

– Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,339 €/l

– Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,339 €/l Ballenoil – Coslada, Av. del Jarama, 17 – 1,339 €/l

– Coslada, Av. del Jarama, 17 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Ctra. Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,339 €/l

– Madrid, Ctra. Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, C/ Cerro del Murmullo, 1 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Cerro del Murmullo, 1 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1,339 €/l

– Madrid, Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 267 – 1,339 €/l

– Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 267 – 1,339 €/l Plenergy – Coslada, Av. San Pablo, 29 – 1,339 €/l

– Coslada, Av. San Pablo, 29 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, C/ G, 2 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ G, 2 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Camino Hormigueras, 153 – 1,339 €/l

– Madrid, Camino Hormigueras, 153 – 1,339 €/l Ballenoil – Coslada, Av. Constitución, 28 – 1,339 €/l

– Coslada, Av. Constitución, 28 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, C/ Pirotecnia, 2 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Pirotecnia, 2 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, C/ Camino de las Hormigueras, 177 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Camino de las Hormigueras, 177 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, C/ Francisca Torres Catalán, 24 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Francisca Torres Catalán, 24 – 1,339 €/l Supeco – Madrid, C/ Bruno Abúndez, 56 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Bruno Abúndez, 56 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Ctra. Vicálvaro Estación O’Donnell km 20 – 1,339 €/l

– Madrid, Ctra. Vicálvaro Estación O’Donnell km 20 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Av. del Mayorazgo, s/n – 1,339 €/l

– Madrid, Av. del Mayorazgo, s/n – 1,339 €/l Petroprix – Madrid, C/ Herce, 41 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Herce, 41 – 1,339 €/l Plenergy – Coslada, Av. del Jarama, 17 – 1,339 €/l

– Coslada, Av. del Jarama, 17 – 1,339 €/l Novel Oil System – Madrid, C/ Pirotecnia, 83 – 1,359 €/l

– Madrid, C/ Pirotecnia, 83 – 1,359 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,369 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l

– Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, C/ Varsovia, 2 – 1,369 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,469 €/l

– Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,469 €/l Alcampo – Alcobendas, Av. Olímpica, 9 – 1,469 €/l

– Alcobendas, Av. Olímpica, 9 – 1,469 €/l Alcampo – Madrid, C/ José Paulete – 1,469 €/l

– Madrid, C/ José Paulete – 1,469 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,489 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,498 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,498 €/l Alcampo – Alcorcón, Av. Europa – 1,498 €/l

– Alcorcón, Av. Europa – 1,498 €/l BP Puente Arce 365 – Alcalá de Henares, Ctra. M-300 km 26,4 – 1,529 €/l

– Alcalá de Henares, Ctra. M-300 km 26,4 – 1,529 €/l Galp – Navalcarnero, Polígono Alparache – 1,529 €/l

– Navalcarnero, Polígono Alparache – 1,529 €/l Cepsa Mayorazgo 365 – Madrid, C/ Sierra de la Demanda, 2 – 1,529 €/l

– Madrid, C/ Sierra de la Demanda, 2 – 1,529 €/l BP Río Corvo 365 – Alcalá de Henares, Ctra. Antigua N-II km 26,00 – 1,539 €/l

– Alcalá de Henares, Ctra. Antigua N-II km 26,00 – 1,539 €/l Cepsa A4 Pinto 365 – Pinto, C/ Coto de Doñana, 1 – 1,539 €/l

– Pinto, C/ Coto de Doñana, 1 – 1,539 €/l Cepsa La Gavia 365 – Madrid, Av. Gran Vía del Sureste, 60 – 1,549 €/l

– Madrid, Av. Gran Vía del Sureste, 60 – 1,549 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,559 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,559 €/l Avia – Alcorcón, Ctra. M-506 km 4 – 1,559 €/l

– Alcorcón, Ctra. M-506 km 4 – 1,559 €/l Avia – Alcorcón, Ctra. M-506 km 4,900 – 1,559 €/l

– Alcorcón, Ctra. M-506 km 4,900 – 1,559 €/l BP Mayorazgo 365 – Madrid, C/ Sierra de la Demanda, 2 – 1,569 €/l

– Madrid, C/ Sierra de la Demanda, 2 – 1,569 €/l Cepsa San Fernando 365 – San Fernando de Henares – 1,569 €/l

– San Fernando de Henares – 1,569 €/l BP La Gavia 365 – Madrid, Av. Gran Vía del Sureste, 60 – 1,569 €/l

– Madrid, Av. Gran Vía del Sureste, 60 – 1,569 €/l Shell Ricardo Tormo 365 – Butarque – 1,579 €/l

– Butarque – 1,579 €/l Shell – Ciempozuelos, M-414 km 42,1 – 1,579 €/l

– Ciempozuelos, M-414 km 42,1 – 1,579 €/l BP Dualez 365 – El Álamo, M-404 km 4,950 – 1,589 €/l

– El Álamo, M-404 km 4,950 – 1,589 €/l Carrefour – Alcobendas, A-1 km 14,5 – 1,589 €/l

– Alcobendas, A-1 km 14,5 – 1,589 €/l Moeve – Madrid, Av. San Luis, 75 – 1,593 €/l

– Madrid, Av. San Luis, 75 – 1,593 €/l Galp – Villalba, C/ Matadero – 1,599 €/l

– Villalba, C/ Matadero – 1,599 €/l Shell – Madrid, Pº Santa María de la Cabeza, 90 – 1,599 €/l

Diésel

Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,601 €/l

– Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,601 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,617 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, C/ Varsovia, 2 – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, C/ Varsovia, 2 – 1,617 €/l Gasóleos Daganzo – Los Frailes, Polígono 133 – 1,619 €/l

– Los Frailes, Polígono 133 – 1,619 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,636 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,636 €/l Alcampo – Alcorcón, Av. Europa – 1,636 €/l

– Alcorcón, Av. Europa – 1,636 €/l Lavaplus – Alcorcón, Av. Europa, 15 – 1,636 €/l

– Alcorcón, Av. Europa, 15 – 1,636 €/l Ballenoil – Talamanca de Jarama, Av. de la Chopera, 2 – 1,639 €/l

– Talamanca de Jarama, Av. de la Chopera, 2 – 1,639 €/l Ballenoil – Talamanca de Jarama, M-103 km 34,5 – 1,639 €/l

– Talamanca de Jarama, M-103 km 34,5 – 1,639 €/l Ballenoil – Madrid, Av. Ntra. Sra. de Fátima, 22 – 1,645 €/l

– Madrid, Av. Ntra. Sra. de Fátima, 22 – 1,645 €/l Oil+ – Madrid, C/ Muguet, 12 – 1,645 €/l

– Madrid, C/ Muguet, 12 – 1,645 €/l Ballenoil – Madrid, C/ Sinfonía, 9 – 1,645 €/l

– Madrid, C/ Sinfonía, 9 – 1,645 €/l Ballenoil – Madrid, C/ Reus, 13 – 1,645 €/l

– Madrid, C/ Reus, 13 – 1,645 €/l Petroprix – Madrid, C/ Secoya, 12 – 1,645 €/l

– Madrid, C/ Secoya, 12 – 1,645 €/l Alcampo – Madrid, C/ José Paulete – 1,645 €/l

– Madrid, C/ José Paulete – 1,645 €/l Petroprix – Madrid, Av. Aviación, 22 – 1,645 €/l

– Madrid, Av. Aviación, 22 – 1,645 €/l Galp – Alcalá de Henares, C/ Villamalea, 2 – 1,649 €/l

– Alcalá de Henares, C/ Villamalea, 2 – 1,649 €/l Ballenoil – Arganda, Camino San Martín de la Vega, 8 – 1,649 €/l

– Arganda, Camino San Martín de la Vega, 8 – 1,649 €/l Petroprix – Arganda, Av. Madrid – 1,649 €/l

– Arganda, Av. Madrid – 1,649 €/l Ballenoil – Arganda, Camino San Martín de la Vega, 2 – 1,649 €/l

– Arganda, Camino San Martín de la Vega, 2 – 1,649 €/l Ballenoil – Arganda, Travesía Sierra de Gata, 17 – 1,649 €/l

– Arganda, Travesía Sierra de Gata, 17 – 1,649 €/l Ballenoil – Arganda, Av. Valdearganda, 15 – 1,649 €/l

– Arganda, Av. Valdearganda, 15 – 1,649 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,649 €/l

– Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,649 €/l Plenergy – Arganda, Av. Madrid, 66 – 1,649 €/l

– Arganda, Av. Madrid, 66 – 1,649 €/l Plenergy – Arganda, Av. del Cañal, 25 – 1,649 €/l

Cómo localizar las gasolineras más baratas de Madrid

Con esto ya tienes una idea de cuánto cuesta hoy repostar, pero si quieres mirar otras zonas o comprobar si hay cambios a lo largo del día, lo más útil sigue siendo el mapa del Geoportal. Ahí puedes ver las estaciones cercanas, comparar precios y filtrar según el combustible. Es bastante práctico si no quieres desviarte demasiado de tu ruta, porque en un vistazo ves qué tienes cerca y qué opción te sale mejor. Además, se actualiza con frecuencia, así que puedes consultarlo cuando lo necesites y al hacerlo verás que te sale un listado como el de arriba además de un mapa como este que te mostramos por ejemplo, de Arganda del Rey.