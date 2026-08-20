Llegamos al jueves y es posible que muchos madrileños desean llenar el depósito con vistas al fin de semana o para alguna escapada vacacional, de modo que se hace imprescindible saber cuál es el precio de la gasolina hoy en Madrid y dónde están las gasolineras más baratas para repostar este 20 de agosto.

Nos acercamos además al final del mes y sabemos que la rebaja que aplica el gobierno de diez céntimos el litro de gasolina, va a bajar a 5 céntimos el litro a partir de septiembre, de modo que sabiendo esto, conviene estar preparados y tener localizadas aquellas gasolineras donde podemos ahorrar aunque sea un poco, ya que se puede traducir en bastantes euros cuando se piensa en un depósito lleno. De este modo, y a partir de los datos que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, estos son los precios de la gasolina para hoy jueves 20 de agosto.

Precio de la gasolina hoy 20 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo que señala el Geoportal, estos son los precios de las gasolineras más baratas hoy jueves:

Gasolina 95

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.539 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.550 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.550 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.555 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.555 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida Europa, s/n. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.569 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.579 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.589 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.589 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Morafuel . Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.589 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.589 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.589 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.709 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.719 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.729 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.729 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.755 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.755 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.789 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.799 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.814 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.815 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles, calle Matadero, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles, calle Matadero, s/n. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.819 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.819 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.829 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. A-3, km 11,2. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. A-3, km 11,2. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.829 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Moeve. Madrid. Avenida San Luis, 75. Precio: 1.841 €/l.

Diésel

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.619 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.649 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.679 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.679 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Petroprix . Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: . Gasexpress Getafe . Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 20. Precio: 1.699 €/l .

. Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 20. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.699 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.699 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.709 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Esteba Rivas . Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.710 €/l .

. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: . Petroprix . Arganda. Avenida de Madrid, s/n. Precio: 1.715 €/l .

. Arganda. Avenida de Madrid, s/n. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.715 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Delfioil . Arganda. Avenida Finanzauto, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Arganda. Avenida Finanzauto, 2. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.719 €/l.

Con los listados que te hemos mostrado, ya sabes dónde puedes encontrar las gasolineras más baratas para hoy, pero si deseas hacer tu propia consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y consultar precios en forma de lista o también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo, a continuación: