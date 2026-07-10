Precio de la gasolina hoy 10 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Precio de gasolina y diésel en Madrid este viernes y dónde es más barato repostar
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Llegamos por fin al viernes 10 de julio, que es uno de esos días en los que las carreteras de salida de Madrid empiezan a notar la presión desde primera hora de la tarde. Para muchos madrileños hoy toca por fin coger el coche rumbo a la playa, la sierra o el pueblo, ya sea para un fin de semana largo o para el pistoletazo de salida de las vacaciones de verano. Si ese es tu caso, antes de salir conviene tener claro cuál es el precio de la gasolina hoy 10 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid, porque repostar con margen y sin prisas puede ahorrarte no sólo dinero, sino también tiempo si te pilla el atasco de salida del viernes.
No podemos olvidar que el descuento en los carburantes es lo que sustituye finalmente, y según anunció el Gobierno días atrás, a la rebaja del IVA, y se fija para este mes de julio en 15 céntimos por litro, antes de reducirse a 10 en agosto y a 5 céntimos por litro en septiembre. De modo que si deseas saber cuánto vas a pagar hoy por la gasolina antes de meterte en la autovía, échale un ojo a los datos que reporta a primera hora, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y de este modo vas a saber dónde te compensa parar a repostar
Precio de la gasolina hoy 10 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Con esos datos que podemos encontrar en el Geoportal de gasolineras, aquí es donde se encuentran las gasolineras donde te va a resultar más barato repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- E.S. El Álamo. El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,347 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: 1,354 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1,387 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Ctra. M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,389 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Ctra. Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,389 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. CC Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,389 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,390 €/l.
- Maxpetrol. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1,390 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,390 €/l.
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,395 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,399 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,399 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,399 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 3. Precio: 1,399 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1,399 €/l.
- Shell. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 110. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 5. Precio: 1,399 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,399 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1,399 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,399 €/l.
- Fast Fuel. El Álamo. Calle Libertad, 54. Precio: 1,399 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,469 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,549 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,569 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,569 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,599 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1,599 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. CC Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,608 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,608 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1,609 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1,609 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1,617 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1,619 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,619 €/l.
- BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1,629 €/l.
- BP Nassica 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1,629 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1,629 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,629 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1,629 €/l.
- Carrefour. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,500. Precio: 1,639 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1,639 €/l.
- Petrokal. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1,639 €/l.
- Shell Atalayuela 365. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1,639 €/l.
- Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1,639 €/l.
- Shell. Madrid. C/ Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1,649 €/l.
- BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1,649 €/l.
Diésel
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Ctra. M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Ctra. Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,379 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. CC Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,379 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,390 €/l.
- Maxpetrol. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1,390 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,390 €/l.
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,395 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,395 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida Portugal (izquierda), 80. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,399 €/l.
- T9. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1,399 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 3. Precio: 1,399 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 5. Precio: 1,399 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,399 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1,399 €/l.
Ahora ya tienes todos los listados de dónde repostar en Madrid, pero si deseas hacer consulta a otra hora de hoy viernes, o cualquier otro día, te recomendamos que entres tú mismo en el Geoportal de gasolineras ya que podrás consultar los precios y ver resultados no sólo en forma de listados como los que acabamos de ver sino también en forma de mapa interactivo como este que te mostramos ahora de Alcorcón, moviéndote por la zona por la que vayas a pasar y localizando así las gasolineras de una forma más rápida y sencilla: