Madrid considera el nuevo modelo de financiación «una carta de pago al independentismo» y pide a Sánchez que lo retire

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire el nuevo modelo de financiación autonómica que prepara el Ejecutivo central, al considerar que se trata de «una carta de pago a los independentistas» con la que Moncloa pretende satisfacer las exigencias de sus socios parlamentarios.

Así lo ha trasladado el portavoz del Gobierno regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el ministro de Hacienda, Arcadi España, avanzara que convocará a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 29 de julio para abordar la reforma del sistema de financiación.

García Martín ha cargado además contra un Ejecutivo que lleva toda la legislatura sin presentar presupuestos generales, pero que ahora pretende hacer creer que podrá aprobar unas nuevas cuentas «cuando no cuenta con un apoyo parlamentario mínimo para sacarlos adelante». A su juicio, lo que el Gobierno de Sánchez ha presentado no son unos presupuestos, sino «un programa electoral pagado por todos los españoles», elaborado a sabiendas de que «no se van a aprobar».

El consejero ha reprochado también al ministro de Hacienda que vuelva a poner sobre la mesa un modelo de financiación «que ya fue rechazado» en su día por las comunidades autónomas, y ha denunciado que el Gobierno central reabra el debate de los déficits asimétricos «simplemente para beneficiar a Cataluña».

En este punto, García Martín ha lamentado que la asimetría en el reparto del déficit ya sea, de hecho, una realidad, puesto que el Ejecutivo de Sánchez se ha reservado el 95% del objetivo de déficit fijado, dejando a las comunidades autónomas la parte que resta y obligando a sus gobiernos a «apretarse el cinturón».

El portavoz del Gobierno madrileño ha recordado que el modelo de financiación ya fue abordado previamente en una Conferencia de Presidentes, y ha insistido en que es el propio Sánchez quien «no quiere llegar a un acuerdo» con las comunidades autónomas. Según ha defendido, lo que busca el jefe del Ejecutivo central es «pagar la factura que le ponen sobre la mesa los partidos independentistas» a cambio de mantener su mayoría en el Congreso.

«Y por eso este modelo que nos trae el nuevo ministro es el mismo que ya rechazamos todas las comunidades autónomas», ha zanjado García Martín, quien ha reclamado a Moncloa que abandone una propuesta que, según ha defendido, perjudica al conjunto de los territorios en beneficio de los intereses de los socios independentistas del Gobierno central.