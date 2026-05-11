El Gobierno adeuda 12.000 millones a Madrid por servicios públicos que no paga desde 2019

La Comunidad de Madrid cifra en 12.367 millones de euros la deuda del Gobierno central con la región por impagos en los servicios públicos. Lo ha confirmado en una reunión informativa la consejera de Economía de la Comunidad, Rocío Albert, quien ha tildado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «chantajista» por dejar el pago de los servicios que le competen a merced de la Administración madrileña.

La consejera ha señalado que se trata de «una quiebra de lealtad institucional y una anomalía democrática sin precedentes» que el Gobierno no abone el montante total de una deuda que equivale al presupuesto total que la comunidad destina a Sanidad. Del total de esta deuda, el Gobierno financia apenas el 28% anualmente, lo que ha provocado que desde octubre haya subido en más de 1.800 millones de euros.

Para la Comunidad de Madrid, la situación a la que le está sometiendo el Gobierno es «insostenible y está asfixiando a la región», según matizaba Albert. Situación que sorprende al Ejecutivo madrileño porque «la Comunidad de Madrid es el motor económico de España y, si Madrid va bien, España funciona», según apuntaba la propia consejera.

Ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante los últimos 3 años, el Gobierno ha aprobado las entregas a cuenta a las comunidades mediante el trámite de dos Reales Decretos-Ley, uno en 2025 y otro este año. Decretos que sólo han servido para aprobar unas prórrogas que Madrid califica como «insuficientes». Según Albert, estos decretos «han sido aprobados sin consulta previa a las comunidades y han tenido un coste de 206 millones en las arcas públicas madrileñas».

En busca de soluciones, la consejería de Economía envió el pasado 29 de abril una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, para que «dé los pasos necesarios y resuelva con la mayor brevedad posible las entregas a cuenta que el Estado debería estar transfiriendo a las comunidades autónomas este 2026». Dicha carta no ha recibido respuesta alguna por parte del ministro, por lo que la situación de incertidumbre persiste en varias de las comunidades.

La deuda del Gobierno hacia la Comunidad de Madrid no es exclusiva de la región. Según la consejera, «casi todas las comunidades están en la misma situación prácticamente, excluyendo Cataluña». Desde el Ministerio de Hacienda afirman haber mantenido relaciones bilaterales con todas las comunidades para analizar estos problemas. Según Rocío Albert, «el Gobierno ha mentido», ya que «no se han producido estas reuniones con varias de las comunidades».

El uso de los fondos europeos para engordar las huchas de las pensiones es otra de las recriminaciones que la Comunidad de Madrid hace al Gobierno. La consejera ha reprochado que la región madrileña es la comunidad española que «menos fondos europeos por habitante recibe», señalando una infrafinanciación cercana a los 1.000 millones de euros.