El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso seguirá con las obras del nuevo centro de acogida para menores no acompañados en el polígono de La Cantueña en Fuenlabrada y estudiará las medidas oportunas para defender sus derechos y los de los menas después de que el Ayuntamiento de esa localidad haya dejado este lunes sin efecto el convenio de cesión y haya revertido la titularidad de las instalaciones.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han explicado que la Administración regional no ha tenido todavía «ninguna notificación» al respecto y señalan que, una vez se reciba, «se estudiará y se tomarán todas las medidas oportunas para defender los derechos de la Comunidad de Madrid y de los menores». Mientras tanto, insisten, las obras y el proyecto para dar acogida a los menas continúan adelante frente a la «incongruencia» de quienes «piden acoger a menores pero, cuando les toca hacerlo, lo rechazan», subrayan desde el Gobierno regional.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado en su última sesión poner fin a la cesión del espacio Cerro de La Cantueña a la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno autonómico de Ayuso, pretende poner en marcha este centro con capacidad para 96 menores. Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, la decisión se produce tras rechazar las alegaciones presentadas por la Comunidad y una vez finalizado los plazos y procedimientos legales del proceso de reversión iniciado por el Consistorio.

En concreto, la Junta de Gobierno ha acordado resolver la cesión al entender que incumple el convenio de 21 de diciembre de 1999 donde se estipulaba su uso como un espacio de difusión ambiental y que «debía redundar en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada», señalan desde el Consistorio.

Asimismo, sostiene que «incumple los usos previstos por el planeamiento urbanístico vigente». Los informes jurídicos del Ayuntamiento han rechazado las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid, que no reconocía la titularidad municipal del centro, adjudicándola al Consorcio Urbanístico Cerro de la Cantueña.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado en su última sesión terminar con la cesión del espacio Cerro de la Cantueña la Comunidad de Madrid revertiendo la titularidad de dicho centro al Ayuntamiento de Fuenlabrada.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha acusado al Ejecutivo autonómico de «tratar de imponer este centro en la ciudad sin las condiciones adecuadas, en medio de la nada y sin un plan social que atienda correctamente a estos menores propiciando su inclusión». Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada también han mostrado sus dudas de que el centro vaya a acoger a 96 menores extranjeros no acompañados y sospechan que podría llegar a albergar entre 200 y 300 personas.

Unas afirmaciones a las que ha respondido la portavoz del PP de Getafe Noelia Núñez. En declaraciones a OKDIARIO, la popular ha dicho que «la Comunidad de Madrid no es el Gobierno de Sánchez. No miente con las cifras. La Comunidad ha demostrado una solidaridad que no tiene el Gobierno de España destinando recursos propios para la atención de esos menores, sin que Sánchez de información ni recursos para ello».

Y añade, «si el PSOE de Madrid quiere ser útil en este tema que haga lo que el PP a nivel nacional está pidiendo a Sánchez y que declare la emergencia migratoria en España. Y que le pidan a su alcalde, Javier Ayala, que deje de ser el alcalde más racista de la Comunidad de Madrid», ha concluido.