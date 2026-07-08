¿Cuánto cobra un socorrista de piscina en Madrid? Este es su sueldo en el verano de 2026

Trabajar como socorrista durante el verano sigue siendo una de las opciones laborales más demandadas, y una de las preguntas más frecuentes es cuánto cobra un socorrista en Madrid. Pues bien, no existe una respuesta universal, ya que el salario varía en función de distintos factores, como el tipo de instalación en la que trabaje, la empresa que lo contrate, la jornada laboral, la experiencia previa o los complementos salariales incluidos en el contrato.

Éstas son las piscinas municipales de verano de la ciudad de Madrid: Arganzuela (Peñuelas), Barajas (Mistral), Carabanchel (Blanca Fernández Ochoa), Ciudad Lineal (Concepción), Fuencarral-El Pardo (Santa Ana y Vicente del Bosque), Hortaleza (Luis Aragonés y Hortaleza), Latina (Aluche), Moncloa-Aravaca (Casa de Campo, El Quijote y José María Cagigal), Moratalaz (La Elipa y Moratalaz), Puente de Vallecas (Entrevías, Palomeras y Vallecas), San Blas-Canillejas (San Blas), Tetuán (Paseo de la Dirección), Usera (Moscardó, Orcasitas y San Fermín), Vicálvaro (Margot Moles), Villa de Vallecas (Cerro Almodóvar) y Villaverde (Plata y Castañar).

Sueldo de un socorrista de piscina en Madrid

El salario de un socorrista en Madrid varía según el tipo de instalación, la jornada laboral, la experiencia y los complementos salariales que incluya el puesto. Como referencia, quienes trabajan en piscinas municipales durante la temporada de verano suelen percibir entre 1.200 y 1.600 euros brutos al mes en jornadas de 35 a 40 horas semanales.

En las piscinas privadas y comunidades de propietarios, el sueldo promedio se sitúa entre 1.300 y 1.800 euros brutos mensuales para jornadas completas. En este tipo de instalaciones es habitual recibir complementos por trabajar en festivos, realizar aperturas o cierres de la piscina o colaborar en pequeñas tareas de mantenimiento y control de las instalaciones, aspectos que contribuyen a mejorar el salario.

Los socorristas que desarrollan su actividad en grandes instalaciones deportivas o parques acuáticos suelen acceder a remuneraciones comprendidas entre 1.500 y 2.000 euros brutos al mes. En estos puestos es frecuente asumir mayores responsabilidades, como coordinar diferentes zonas de vigilancia, participar en simulacros o utilizar sistemas de comunicación interna

En playas y otros entornos naturales, especialmente para quienes cuentan con la especialidad de Socorrismo en Espacios Naturales (SEN), los salarios suelen oscilar entre 1.600 y 2.200 euros brutos mensuales. La mayor exigencia física, las condiciones ambientales y los riesgos propios de estos servicios hacen que muchas empresas ofrezcan pluses específicos por especialización, desplazamiento o trabajo en días festivos.

Es importante tener en cuenta que estas cantidades son únicamente orientativas. El salario definitivo depende del convenio colectivo, la empresa, la ubicación de la instalación, el tipo de jornada, la experiencia profesional y los distintos complementos salariales que puedan incluirse.

Asimismo, hay varios factores que pueden incrementar el salario de un socorrista en Madrid:

La formación es uno de los aspectos que más influye en la retribución. Contar con la titulación de socorrismo acuático, las certificaciones de SVB-RCP y DEA/DESA constituye la base para acceder a la mayoría de los puestos. Además, disponer de formación en socorrismo en espacios naturales (SEN), primeros auxilios avanzados o mantenimiento básico de piscinas permite optar a ofertas con mejores condiciones económicas.

La disponibilidad horaria también puede marcar la diferencia. Los profesionales que pueden trabajar fines de semana, festivos o cubrir sustituciones durante la temporada alta suelen tener más opciones de negociar un salario superior.

La experiencia y la capacidad para asumir funciones adicionales son otros factores que repercuten directamente en el sueldo. Con el paso del tiempo, muchos socorristas pasan a desempeñar tareas de coordinación, supervisión de zonas, organización de protocolos de seguridad o apoyo al resto del equipo, responsabilidades que suelen ir acompañadas de una mejora salarial.

Por último, los idiomas y las habilidades de atención al público aportan un valor añadido, especialmente en instalaciones con una importante presencia de visitantes internacionales.

Requisitos

Para trabajar como socorrista en la Comunidad de Madrid es necesario cumplir una serie de requisitos establecidos por la normativa autonómica. En primer lugar, se debe tener al menos 16 años y estar en posesión del título de ESO o una titulación equivalente. Además, es imprescindible superar un curso de socorrismo acuático homologado, impartido por un centro de formación cuyo proyecto docente haya sido aprobado por la Comunidad de Madrid.

El contenido del curso de Socorrista en Piscinas e Instalaciones Acuáticas acreditado por la Comunidad de Madrid incluye los siguientes temas: fundamentos de anatomía y fisiología, terminología médico-sanitaria, concepto de urgencias, emergencias y catástrofes, soporte vital básico (SVB), instrumental y DESA, actuación del primer interviniente, valoración inicial, urgencias y emergencias médicas, urgencias y emergencias traumatológicas, urgencias y emergencias obstétricas y pediátricas, urgencias y emergencias medioambientales, urgencias y emergencias colectivas, transporte sanitario, ética profesional, responsabilidad y marco legal, socorrismo acuático, fases de la intervención del socorrista acuático y diseño de la cobertura, aspectos médicos del socorrismo acuático y situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático, aspectos psicológicos del socorrismo acuático y valoración de la aptitud física del alumno.