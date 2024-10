Café de culto: las cafeterías de especialidad inundan las calles de Madrid

El café es el nuevo vino. No lo decimos nosotros, lo dicen los amantes de esta bebida -cada vez más especializados- todo el universo que ha surgido en torno a él y, sobre todo, la profesionalización de un sector que parece querer competir, al menos en exigencia y calidad de manufactura, con el vinícola.

Prueba de ello son esos pequeños locales, a veces tan interesantes como el producto que dentro se vende, que inundan poco a poco las calles de Madrid y que han colocado a la capital como un referente del sector. Las cafeterías de especialidad se han convertido en centros de peregrinación, no sólo para los autodenominados coffeelovers (fieles discípulos de esta corriente de admiración por el café), sino también para amantes del arte, la vanguardia y lo auténtico.

Una evolución, mejorada y especializada, de las cafeterías tradicionales que está consiguiendo cambiar esa imagen de bebida popular y mundana, por la de un producto único, disfrutable y sofisticado, digno sólo de los mejores paladares.

Especialistas en café, amantes de lo auténtico

En las cafeterías de especialidad el café no se toma, el café se degusta. En sus locales, específicamente diseñados por y para amantes del café, la calidad del producto es lo más importante, aunque no lo único. «Son espacios alternativos, novedosos y vanguardistas, resultado del momento de creatividad en materia gastronómica que está viviendo la Comunidad de Madrid», explica el presidente de Hostelería de Madrid, José Antonio Aparicio, que ensalza a su vez el papel de los hosteleros madrileños cuya «inquietud por avanzar en la cultura del café y proporcionar a los clientes una experiencia única que va a colocar a la región como un referente en el café de especialidad».

Y es que, gracias a estos emprendedores, la bebida que llega a tu mesa ya no es un café de máquina (o de sobre en los peores casos) producido en masa, sin identidad, ni sabores reconocibles. El café de especialidad que puedes probar en estos locales es un café cuidado, con historia, seleccionado de entre las mejores variedades y preparado por un barista profesional. Un experto que conoce todos los detalles sobre el origen de ese café que te está sirviendo, que conoce su proceso de cultivo, su fermentación e incluso el tipo de tueste del grano y que, sobre todo, es capaz de extraer los mejores sabores de las diferentes variedades de café.

«Hablamos de un producto que requiere formación y capacitación específica para su servicio, y que eleva el nivel de profesionalidad del personal de hostelería con baristas jóvenes que encuentran una especialidad para crecer y desarrollar su talento», añade Aparicio sobre la figura del barista, profesionales cualificados que empiezan a ser distinguidos y reconocidos con un nombre propio, incide, en «un sector que está sumergido en plena reestructuración con clientes que tienen una cultura gastronómica cada vez mayor».

Madrid Barista, convertir a la región en un referente

El café de especialidad, con su creatividad e innovación, está tomando cada vez mayor protagonismo dentro de esa revolución gastronómica que está viviendo la Comunidad de Madrid. Algo que han sabido ver desde el Gobierno autonómico, que junto a Hostelería Madrid ha creado Madrid Barista, una plataforma que pretende servir de altavoz a estos locales de hostelería posicionándolos, no sólo como espacios de referencia para los amantes del buen café, sino también como potenciales focos de atracción turística.

Madrid Barista pretende también ser un trampolín para dar a conocer la cultura del café entre el gran público, «enseñándoles a catar e identificar los diferentes orígenes y matices de este producto, así como a comprender mejor su proceso de cultivo, recolección, servicio y degustación», explica el presidente de Hostelería Madrid. Una labor de formación que incluye además popularizar la figura del barista que, como decimos, es la pieza fundamental en torno a la que giran estas cafeterías -con permiso del propio café-.

Una labor de formación, tanto para hosteleros como para clientes, que ha quedado recogida también en una guía didáctica que pretende fomentar el conocimiento del café de especialidad y mejorar la experiencia gastronómica en los locales de hostelería.

Aquí, el café se degusta

Tanto si ya eres uno de los muchos adeptos a las cafeterías de especialidad, como si eres un neófito que apenas sale del café con leche; te vamos a recomendar algunos de los mejores locales en los que probar un specialty coffee al tiempo que disfrutas del arte, la música o la lectura. Déjate sorprender y sumérgete en el mundo del café de especialidad.

1. Cafetería Novell

Avda. Ciudad de Barcelona, 196

En esta cafetería de especialidad podrás degustar la exclusiva línea The Roastery, un café procedente de Etiopía y Colombia con notas de miel de flores, crema de cacao y vainilla. Un templo del café en el que también forman a baristas y Coffee Lovers.

2. Acid Café

Calle de la Verónica, 9

Un local minimalista en el que probarás un café de especialidad traído directamente desde Dinamarca, desde el tostador La Cabra Coffee Roasters. Cualquiera de sus cuatro opciones: espresso, filter, flat white y bach, es una buena elección junto a su repostería casera.

3. Bianchi Kiosko Café

Calle San Joaquín 9

Uno de los mejores cafés de Madrid. En él, el propio Sandro Bianchi -dueño del local- prepara un café blend en el que mezcla 50% de Etiopía, 50% de Brasil y Guatemala. Aderezado con una buena repostería y la mejor música.

4. Cafeteando

Plaza de Olavide, 10

Estos especialistas en coffee & tea, ofrecen excelentes productos, tanto para tomar como para llevar. Además organizan catas de café para enseñarte todo lo que debes saber para ser un auténtico coffeelover.

5. Faraday

Calle San Lucas, 9

El local de Faraday no te dejará indiferente. Una tienda de discos y antigüedades, con muebles de los 60 y el mejor café de especialidad. Regentado por los argentinos Rodrigo Caretti y Michelle Balietti, que elaboran su propio café de filtro, preparan bizcochos y brownies caseros.

6. Luso Coffee Shop

Calle Atocha, 60

Café con sabor a Portugal junto al mercado de Antón Martín. Un local de los de siempre, con una fachada preciosa y un café de especialidad take away recién llegado de Costa Rica, Etiopía, Guatemala o Kenia. No te olvides de probar sus zumos de fruta natural.

7. Monkee Koffee

Calle Vallehermoso, 112

Tras sus reconocibles puertas rojas te espera un café de especialidad con notas de chocolate, o frutos rojos. Una cafetería en la que la calidad, la pasión y el buen ambiente se unen para crear una experiencia única.

8. HanSo Café

Calle Mesón de Paredes, 8

Este local con aires industriales -y asiáticos- se va a convertir en tu cafetería favorita de Malasaña. Su café de especialidad es único, aunque tiene una carta deliciosa de la que querrás pedir todo.

9. Pum Pum Café

Calle Tribulete 6

El local de una antigua carnicería en Lavapiés acoge esta pequeña cafetería de especialidad con aire neoyorquino en la que el café es ecológico y procede de un pequeño productor madrileño. No te pierdas su strudel de manzana.

10. Santa Kafeina

Calle Viriato, 37

En Santa Kafeina -el sueño de dos emprendedores venezolanos- seleccionan el mejor café fresco de especialidad 100% arábica y lo muelen en el momento. Puedes probar hasta 12 tipos de café, aunque su especialidad es el doble espresso. La bollería y repostería es imperdible.