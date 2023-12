Ayuso a la sucesora de Mónica García: «Nosotros no tenemos una casa de 400m² como su jefa»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha proclamado que en su Gobierno no tienen casas de 400m² como la actual ministra de Sanidad, Mónica García, y líder de Más Madrid. Lo ha hecho en su turno de réplica a su sucesora como portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, que la ha acusado de ponerse un «suelo vitalicio» cuando abandone la presidencia de la región.

Desde Más Madrid llevan semanas esparciendo el «bulo», según lo ha calificado la jefa del Gobierno autonómico, de que está maniobrando para ponerse un sueldo vitalicio de 8.500 euros al mes, unas acusaciones a las que Ayuso ha respondido este jueves durante el Pleno de la Asamblea de Madrid ironizando: «El sueldo va a ser de 30.000 euros y para esta vida y la siguiente».

«Me voy a poner un sueldo vitalicio como si fuera una persona de Podemos, que una vez le han echado, sigue cobrando de lo público», ha seguido bromeando, antes de sentenciar que no los presidentes de la Comunidad de Madrid no tienen vivienda oficial como si tienen los 22 ministros de Sánchez ni sueldos vitalicios ni «los van a tener».

Ayuso ha defendido que lo que no puede ser es que los ex presidentes de Madrid se encuentren en un «vacío legal», puesto que Madrid es, junto con Cantabria, la única comunidad autónoma que carece de una normativa que contemple la situación de los ex presidentes del Gobierno. Por eso, el Gobierno autonómico va a aprobar el estatuto de los ex presidentes, para «dignificar» su figura una vez hayan abandonado el cargo.

«Se han inventado el bulo de la semana con un sueldo que ya saben hasta de cuanto va a ser cuando es un reglamento que no ha comenzado ni siquiera a redactarse», ha afirmado la presidenta, al tiempo que se ha preguntado «¿cuántas casas pagamos los españoles?», por las viviendas oficiales de los ministros.

«No tenemos sueldos vitalicios y no nos pasa como al presidente de Cataluña: pensión vitalicia, beneficios familiares, una oficina, coches, seguridad… los presidentes de la Comunidad de Madrid no tenemos nada de eso ni lo vamos a tener, entérense», ha clamado respondiendo a Manuela Bergerot.

Lo que no podemos hacer, ha agregado, «es dejar en un vacío legal a los ex presidentes de la Comunidad de Madrid si van a formar parte de un consultivo en el que deberían al menos cobrar por participar». «No vamos a hacer como allá donde gobiernan ustedes, donde es ahí donde sí existen los sueldos anuales, infórmese bien y deje de deslegitimar a los ex presidentes madrileños. Nosotros no hemos puesto a 35 altos cargos a dedo investigados por el Supremo. No estamos haciendo ese uso del dinero público como ustedes», ha apostillado.