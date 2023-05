Ayuso en Leganés: «Los nacionalismos son el cáncer del siglo XX y el PSOE les abre la puerta»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado este domingo que los nacionalismos son «el cáncer del siglo XX» y ha criticado que «el socialismo les abra la puerta» para «acabar con España desde las instituciones».

La líder de los populares madrileños ha participado en un mitin de campaña en Leganés, junto al candidato Miguel Ángel Recuenco, en el que ha arremetido con dureza contra los movimientos secesionistas del País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares. «Son un negocio corrupto para tener a los ciudadanos empobrecidos», ha lanzado, al tiempo que ha lamentado como muchas personas recalan en Madrid -donde no hay «forasteros, ni charnegos, ni maquetos», ha subrayado- huyendo de esas comunidades porque «no lo soportan más».

En ese sentido, Díaz Ayuso ha señalado que, a su juicio, el nacionalismo «no sería nada» si no fuera porque «el socialismo les abre la puerta» para «acabar con España desde dentro de las instituciones».

La presidenta ha resaltado que «aquí se es madrileño desde el primer día» y ha insistido en que «Bildu no son cosas del pasado». «Lo que yo no quiero es que nos estén esperando en el futuro como lo están haciendo», ha apostillado.

Ayuso ha remarcado la importancia de que, para frenar esto, haya un «Gobierno sólido, con valores y con principios» capitaneado por el PP porque «Pedro Sánchez no puede seguir ni un día más en la Moncloa a partir de enero». «Es ahora cuando se puede evitar», ha agregado en referencia a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

«Estas elecciones van de España o Sánchez, que no nos digan que miremos para otro lado y nos callemos», ha ahondado, antes de pronosticar que las urnas del próximo domingo serán el comienzo de una «oleada de cambio» en el sur de Madrid. «Llevamos demasiado tiempo en estos municipios gobernados por el socialismo que durante décadas ha empobrecido Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura», ha puntualizado.

«Y siempre de la misma manera, siempre hablan de la desigualdad… pero no explican que la desigualdad la provocan precisamente aquellos que multiplican la pobreza. No es casualidad que haya tanta desigualdad entre la renta per cápita, las oportunidades y los niveles de seguridad y de empleo de los municipios gobernados por la izquierda y aquellos gobernados por el Partido Popular», ha explicado.

Para Isabel Díaz Ayuso, lo que necesitan «todos los ayuntamientos de Madrid, especialmente los del sur», es que «les bajen impuestos, que les ayuden a salir adelante, que sus calles estén limpia, que haya oferta cultural y deportiva, que los niños siempre tengan ganas de hacer cosas, de ser mejores, de estar siempre ocupados, alejados de drogas, de adicciones, de estar solos y aislados con los teléfonos y de no tener ilusión por la vida. Ahí está el foco de la inmensa mayoría de los problemas».

«La izquierda se hunde, no solo por ser autoritaria y no solo por empobrecer, sino también porque ponen al frente de España a las minorías, minorías rabiosas que de otra manera no llegarían a nada. Por eso, refuerzan a aquellos partidos que acosan. Yo quiero plazas en Madrid como ésta, donde partidos políticos de distinto signo quedamos, debatimos, tenemos nuestros encuentros y luego cada uno se va y decide lo que quiere votar y lo que quiere hacer. Ellos no hacen eso, ellos acosan y mandan pancartas y mandan a la gente a las casas de los demás a señalar», ha declarado.