Alcobendas inaugura el Parque Forestal Princesa Leonor, un espacio único para la biodiversidad y el disfrute de los vecinos

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, han inaugurado esta mañana el Parque Forestal Princesa Leonor, el nuevo pulmón verde de Alcobendas con un gran valor ecológico y de biodiversidad en el que se han plantado más de 3.000 árboles y más de 87.000 arbustos.

Este pulmón verde de la ciudad ha supuesto una inversión total de 11,2 millones de euros en sus 263.880 metros cuadrados, que ha financiado el Ayuntamiento de Alcobendas en un 68 por ciento. El Parque Forestal Princesa Leonor cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, con 3,6 millones de euros, el 32% restante.

El monolito del parque forestal

El consejero de Medio Ambiente y la alcaldesa de Alcobendas han subido hasta una pequeña loma con un monolito del parque forestal donde han descubierto la placa conmemorativa de esta inauguración. Después, el párroco de la Iglesia de San Juan XXIII ha bendecido con agua bendita este nuevo espacio verde de la ciudad.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha señalado orgullosa que este parque forestal es una realidad, otra promesa cumplida del Partido Popular, gracias a una inversión que supera los 11 millones de euros. “Quiero que sea un espacio verde para todos los vecinos. Unos vendrán a los huertos urbanos, otros a correr, otros a pasear, otros a reflexionar, otros a jugar con los chicos en la zona infantil, otros a disfrutar de este espacio de naturaleza. Queremos que sea un espacio público para todos los vecinos de Alcobendas”.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha subrayado que “el Arco Verde de la Comunidad de Madrid conecta los diferentes espacios verdes de muchos municipios y conecta su fauna. Es un trabajo intenso de 222 km alrededor de Madrid para que todos los madrileños puedan disfrutar de la naturaleza muy cerca de su casa”.

El director de la Fundación Biodiversidad, Félix Romero, ha resaltado que esta inversión de su entidad en este parque forestal se enmarca en una inversión de 233 millones de euros para 85 municipios. “Alcobendas ha demostrado que la naturaleza es la base de nuestra calidad de vida, integrándola en el urbanismo y conectando esta ciudad con la naturaleza que la rodea. Este parque es una garantía de calidad de vida para el futuro de sus vecinos”.

Suelta de aves y galápagos

A esta inauguración ha asistido un grupo de escolares de 5º de Educación Primaria del colegio Greenwich y de 1º de Bachillerato de Biología del IES Gloria Fuertes. Los estudiantes y las autoridades han asistido a una demostración de cetrería con algunas aves rapaces, como las que sobrevuelan casi a diario los cielos de este parque forestal. Tras la exhibición, el consejero y la alcaldesa han procedido a soltar un ejemplar de milano real y otro de busardo ratonero, que han aportado el Centro de Recuperación de Aves Silvestres de la Comunidad de Madrid. Estas dos rapaces diurnas contribuyen a incrementar la biodiversidad animal del Parque Forestal Princesa Leonor, donde ya se han identificado hasta 77 especies de aves en su interior e inmediaciones.

Después, la alcaldesa y el concejal de Medio Ambiente, Jesús Montero, se han acercado hasta una de las nueve microcharcas creadas en el interior del parque forestal. Allí, junto a los escolares, han procedido a soltar varios ejemplares de galápagos que habitarán en estas zonas húmedas para potenciar este hábitat y la biodiversidad animal de su entorno, vital en las cadenas tróficas para otras especies.

Al acto de inauguración institucional del Parque Forestal Princesa Leonor han asistido también gran parte del Equipode Gobierno; concejales de la Corporación; el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, y representantes de las diferentes empresas que han participado en su diseño -Prointec y Burgos&Garrido Arquitectos- como en su construcción -Viveros El Ejidillo y Constructora San José-.

Restaurar para mejorar la biodiversidad

La restauración ecológica de los terrenos del antiguo vertedero de residuos inertes de Alcobendas se ha diseñado minimizando el impacto de esta escombrera, estabilizando las zonas erosionadas, ordenando las escorrentías, mejorando los suelos con materia orgánica y favoreciendo la implantación de nuevas especies vegetales.

Se han plantado más de 3.000 árboles de 23 especies de entre tres y seis metros de altura y 87.169 unidades de 18 especies arbustivas y 4 de hierbas, adaptados al suelo y la climatología de este parque forestal. Estas especies incrementan la biodiversidad del ecosistema y conforman una variada cubierta vegetal, que servirá de alimento para muchas especies animales. Con esta gran plantación realizada en el último año se han creado nueve hábitats característicos del paisaje mediterráneo: bosque adehesado, bosque mixto, pradera florida, bosque de ribera, frutales y agro-forestal, herbazal, matorral de olivarda, bosque de transición y una zona repoblada antes de esta restauración.

Nueve microcharcas

El proyecto ha respetado el moldeado del terreno y las pendientes, de forma que se ha controlado la velocidad de las escorrentías y se ha dirigido el agua de lluvia hasta nueve microcharcas, situadas en las vaguadas y depresiones naturales. Estas charcas estacionales se han impermeabilizado para conservar la mayor cantidad de agua durante largos periodos de tiempo y aportar un recurso para la fauna más duradero y estable en el que viven anfibios y numerosas variedades de insectos.

Biodiversidad animal

El fomento de la biodiversidad ha sido una constante en este Parque Forestal Princesa Leonor con la creación de diferentes hábitats y elementos de refugio para la fauna. Entre otros, se han instalado 30 nidales para aves, principalmente insectívoras y también pequeñas rapaces tanto diurnas y nocturnas como el cernícalo, autillo y la lechuza. También se han instalado cajas refugio para diferentes especies de murciélagos, se han integrado pequeñas madrigueras enterradas para zorros y erizos, así como doce estructuras de gaviones rellenos de troncos y cañas que servirán de refugio a pequeños reptiles y micromamíferos como insectos polinizadores, arácnidos, la musaraña gris y reptiles como las lagartijas y las salamanquesas.

Un gran corredor verde

El diseño del parque forestal ha tenido muy presente la conectividad territorial ya que sus 26 hectáreas están concebidas como una pieza articulada entre los grandes pulmones del norte de Madrid: la Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes, el Monte de Valdelatas y, más al oeste, el monte de El Pardo, uno de los encinares más importantes de Europa. El Parque Forestal Princesa Leonor forma parte así de un gran corredor ecológico para la fauna de 1.028 hectáreas.

Un camino accesible de 2,5 kilómetros

Un camino principal y accesible recorre este parque forestal siempre con una pendiente inferior al 6%. Tiene una longitud de 2,5 kilómetros, por lo que se puede recorrer en tres cuartos de hora caminando despacio y que pasa por los distintos espacios y hábitats del parque.

Cuando se pasea por él, el recorrido, las vistas y los paisajes son lo suficientemente atractivos como para no sentir la necesidad de salir de él.

Vistas especialmente valiosas

En la parte más alta de la colina generada por el vertedero hay unas vistas especialmente valiosas del norte de la Comunidad de Madrid. Desde este punto se divisa un paisaje que arranca en el puerto de Somosierra y continúa por todo el perfil de la sierra de Guadarrama, más allá de los cerros que rodean El Escorial. Hay una panorámica de más de 90 kilómetros de montañas.

Al sur, el protagonista es el perfil de la ciudad de Madrid, con la presencia dominante de los rascacielos del complejo Cuatro Torres. Y al este, el casco urbano de Alcobendas con la urbanización de Fuente Lucha en primer término.

Un área de juegos enorme y singular

La zona que limita con la Avenida de la Ilusión y más cercana al tejido urbano, el Parque Forestal ha generado varios espacios públicos en la denominada Fachada Urbana. En primer lugar, un bulevar paralelo y anexo a la acera de esta avenida con árboles de gran porte, a modo de enlace con la ciudad, también un área con 54 huertos urbanos familiares que se entregarán a finales de mes y una zona central para el paseo que tiene una fuente ornamental alimentada como si de un manantial se tratara y donde se construirá una cafetería próximamente.

La estrella de esta Fachada Urbana es la sexta área temática infantil, el Peque Bosque, la más grande la ciudad, con 700 metros cuadrados y más de 40 metros de longitud. Diseñado para que los niños y chavales desarrollen el equilibrio y ganen confianza en sus capacidades y fomentando las relaciones intergeneracionales. Esta estructurado en tres partes, la primera una zona con juegos sensoriales y de arena. La segunda, un laberinto de recorridos en varios niveles para trepar, esconderse y recorrer distintos itinerarios. La tercera es una torre orientada al juego vertical. El diseño de esta zona temática infantil se integra en el entorno mediante toboganes que descienden por la ladera y áreas intergeneracionales para que abuelos, padres e hijos compartan el mismo espacio de juego.