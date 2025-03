Todos los premios del Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2025: cuánto ganan los números premiados

El 19 de marzo de 2025, la ilusión y la esperanza volverán a inundar las casas de miles de personas con el esperado Cupón Extra Día del Padre de la ONCE. Este sorteo, que ya se ha convertido en una tradición, celebra uno de los días más especiales del año, el Día del Padre, con un premio principal de nada menos que 17.000.000 €. Sin duda, una cifra que puede cambiar la vida de quien tenga la suerte de ganar y que este año llega con una promesa de felicidad y sueños cumplidos.

El Cupón Extra Día del Padre no sólo es una oportunidad para rendir homenaje a esos padres y figuras paternas que tanto significan en nuestras vidas, sino también una forma de contribuir al trabajo que realiza la ONCE para apoyar a las personas con discapacidad. Así que, no te pierdas la oportunidad de participar y, quién sabe, ¡puede que el próximo 19 de marzo te conviertas en el afortunado ganador del gran premio!

Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2025

El Cupón Extra Día del Padre de la ONCE regresa un año más el 19 de marzo de 2025, ofreciendo a los participantes la oportunidad de ganar premios extraordinarios. A diferencia de otros sorteos, este cupón está diseñado específicamente para celebrar el Día del Padre, un día tan especial para muchos, haciendo que la ocasión sea aún más emocionante y significativa.

Además, los premios no se limitan sólo al gran premio de 17.000.000 €, sino que también se reparten más de 100.000 premios adicionales en diferentes categorías, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de ganar.

El precio del cupón es de sólo 5 €, y se puede adquirir de manera sencilla a través de la web oficial JuegosONCE o en cualquier punto de venta autorizado. Además del premio principal, el sorteo repartirá 99 premios de 40.000 €, 900 premios de 1.500 €, y miles de premios adicionales. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar también 9.000 premios de 100 € y 90.000 premios de 10 €.

Una vez celebrado el sorteo, los resultados estarán disponibles para su consulta, y los premiados recibirán el aviso por correo electrónico, lo que les permitirá conocer su suerte de inmediato. Si el premio supera los 40.000 €, se aplicará una retención del 20% sobre la cantidad que supere a esa cifra, conforme a la normativa fiscal vigente.

En cuanto al proceso de cobro, si el afortunado resulta premiado, el dinero se ingresará automáticamente en su cuenta virtual de JuegosONCE. Desde allí, podrá transferir el dinero a su cuenta bancaria sin ningún coste adicional.

Si estás buscando un poco de suerte y una oportunidad para hacer realidad tus sueños este 19 de marzo, no dudes en comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE.

Premios

El sorteo del Cupón Extra Día del Padre de la ONCE 2025 ofrece una amplia gama de premios que hacen de este evento una oportunidad única para los participantes. Los premios disponibles son los siguientes:

Premio principal de 17.000.000 € : éste es el gran premio del sorteo, y se otorga al número completo que coincida con las cinco cifras y la serie.

: éste es el gran premio del sorteo, y se otorga al número completo que coincida con las cinco cifras y la serie. 99 premios de 40.000 € : se repartirán entre las cinco cifras del número premiado, sin importar la serie.

: se repartirán entre las cinco cifras del número premiado, sin importar la serie. 900 premios de 1.500 €: estos premios se asignan a las cuatro últimas cifras del número premiado.

estos premios se asignan a las cuatro últimas cifras del número premiado. 9.000 premios de 100 € : se repartirán entre las tres últimas cifras del número premiado.

: se repartirán entre las tres últimas cifras del número premiado. 90.000 premios de 10 € : se otorgarán a las dos últimas cifras del número premiado.

: se otorgarán a las dos últimas cifras del número premiado. 900.000 premios de 5 €: se repartirán entre aquellos que coincidan con la última cifra del número premiado.

Historia de esta celebración

El Día del Padre es una celebración dedicada a honrar a los padres y reconocer su rol en la familia y la sociedad. Aunque la fecha exacta varía en distintos países, su origen se remonta a principios del siglo XX.

La historia del Día del Padre comenzó en Estados Unidos en 1909, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd propuso la idea de rendir homenaje a los padres, inspirada por la celebración del Día de la Madre. Sonora quería reconocer la dedicación y el amor de su propio padre, Henry Jackson Smart, un hombre que había criado solo a sus seis hijos después de la muerte de su esposa. Después de mucha perseverancia, el primer Día del Padre se celebró en Spokane, Washington, el 19 de junio de 1910.

El concepto fue ganando popularidad con el tiempo, y en 1966 el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, proclamó el tercer domingo de junio como el Día Nacional del Padre. No obstante, no fue hasta 1972, bajo la presidencia de Richard Nixon, cuando el Día del Padre fue oficialmente reconocido como una festividad nacional.

A pesar de que el Día del Padre tiene su origen en los Estados Unidos, la festividad se extendió rápidamente a otros países, adoptándose en fechas diversas según las tradiciones locales. En muchos países, como España, se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, el padre adoptivo de Jesús, en la religión cristiana.