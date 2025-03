Cuándo es el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2025: precio del cupón y dónde verlo

Llega el esperado Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2025, ha llegado el momento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Esto es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y en lo que nos está esperando, de la mano de una serie de golpes de suerte que quizás podemos tener. A nadie le toca la lotería sin haber jugado, por lo que, deberemos estar muy pendientes de los principales sorteos que hacen en el país.

La ONCE es una de las organizaciones que reparte más premios, a la vez que hace una importante tarea social. Sin duda alguna, estamos ante una importante oportunidad que puede darnos más de una alegría. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque en el calendario un día muy especial. Se acerca el Día del Padre 2025 y con él, la llegada de un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos saque de algunos problemas financieros. Toma nota de la fecha que puede cambiarte la vida.

La ONCE inicia un nuevo sorteo extraordinario

Un nuevo sorteo extraordinario está por llegar, la ONCE lo vuelve a hacer y nos hace comprar un décimo que puede ser importante. La historia de esta organización está ligada a la alegría de los sorteos de lotería y a esos cambios de vida que pueden ser claves.

El origen de los sorteos de la ONCE tienen décadas de historia: «En la década de los años treinta del pasado siglo surgieron distintas asociaciones, pequeños grupos de personas ciegas que pusieron en marcha las primeras rifas como medio de vida en un país, por aquellos años deprimido social y económicamente. Habían surgido estas asociaciones fundamentalmente en Andalucía, Cataluña y Levante. Estas modestas rifas son el antecedente del actual Cupón de la ONCE, y estas asociaciones, tras su unificación, cimentaron los inicios esta Institución. Así, tras un periodo de puesta en común y negociación con la Administración de entonces, nacía, el 13 de diciembre de 1938, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En su decreto fundacional, de esta fecha, se otorga a la ONCE la explotación, para su digno sustento, del que se denominó cupón “prociegos”, cuyo primer sorteo se celebró el 8 de mayo de 1939. Estos primeros cupones -que se pueden contemplar en el Museo TiflológicoAbre Web externa en ventana nueva de la ONCE en Madrid-, constaban de tan sólo tres cifras, los sorteos eran provinciales y la gestión de la institución estaba en manos en buena medida de la Administración del Estado que nombraba al máximo responsable denominado “jefe nacional”. Habrá que esperar más de 40 años para que los ciegos españoles tomen las riendas del devenir de la ONCE».

Esta es la fecha del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE

La misma organización nos explica el origen de este sorteo: «Antes de que se hiciese popular el Extra del Día del Padre, tuvo que serlo antes la celebración ideada por su creadora. Manuela Vicente se puso en contacto con los medios y así esta iniciativa fue bien recibida por Galerías Preciados. Su por entonces director, José Fernández Rodriguez, acogió con gusto la idea de celebrar el Día del Padre. ¡El Sorteo Extraordinario del Día del Padre estaba cada vez más cerca de hacerse realidad! Así comenzó a publicitarse en la radio y la prensa, y acabó siendo aceptado en todo nuestro país».

Siendo una de las citas que debemos agendar para el día 19 de marzo este sorteo importante al que podemos participar por sólo 5 euros, el precio que nos costará este cupón especial, que nos invita a participar en este tipo de celebraciones.

El ganador se llevará nada más y nada menos que 17 millones de euros, si coincide el número y la serie. Por lo que, podemos obtener una cantidad de dinero que nos cambiará la vida para siempre. Pero cuidado, no sólo estos elementos, sino que podremos obtener un extra de buenas sensaciones.

Hay más premios que podemos empezar a ver llegar, de forma excepcional que puede ser clave.

99 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

000 premios de 100 € a las tres primeras cifras

000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

000 premios de 5 € a la última cifra.

Las opciones de ganar se multiplican, al menos de que nos devuelvan la inversión o quizás que tengamos un bien dinero en la cuenta corriente. Este número de la ONCE puede llegar a cambiarnos la vida por completo, de la mano de este tipo de actividades que tenemos por delante.