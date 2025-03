El Real Madrid no volverá a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso

El Real Madrid ha pedido amparo a la FIFA, máximo organismo futbolístico internacional, para no volver a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, algo que sucederá este sábado en el estadio de La Cerámica contra el Villarreal. Por lo tanto, la entidad madridista tiene claro que nunca más va a jugar un encuentro con menos de tres días de diferencia respecto al anterior. En el caso de que la Liga repita otro atentado de este calibre contra la salud de los jugadores, el club solicitará el amparo al ente presidido por Infantino.

El Real Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid el pasado miércoles en el Metropolitano en un encuentro que empezó a las 21:00 horas y que terminó cerca de las 00:00 horas, ya que se tuvo que decidir en una apasionante tanda de penaltis. Teniendo sólo en cuenta la hora de inicio de este encuentro, cuando los hombres de Ancelotti comiencen su duelo contra el Villarreal en La Cerámica, no habrán transcurrido ni 72 horas de descanso. Una situación que perjudica gravemente a los blancos en su intento de ganar la Liga.

De hecho, el Real Madrid llega a este encuentro tras haber realizado tan sólo un entrenamiento, el que celebraron el viernes en la previa del encuentro en Valdebebas. Una sesión muy suave, ya que la gran mayoría de los jugadores todavía no se habían recuperado del esfuerzo del Metropolitano. Por ejemplo, Vinicius ni siquiera saltó al césped.

«No lo entiendo, pero no podemos hacer nada. Tenemos que jugar el partido. Lo mínimo de recuperación tendrían que ser 72 horas. Es el calendario que hay, ojalá algún día se pueda cambiar esto», aseguró Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo contra el Villarreal.

«Desde enero, no hemos parado de jugar cada tres días. Estamos a mitad de marzo y es demasiado hasta para mí, que no juego. No hay tiempo para recuperarse de la presión de los partidos, pero yo no puedo hacer nada. La única manera de frenar esto es parar, pero no quiero parar porque me gusta lo que hago. Se prioriza la parte menos importante, que son los derechos de televisión, el dinero… Y lo último es la recuperación de los jugadores y el riesgo de lesión», añadió el entrenador.

Los horarios de Tebas

En el Real Madrid sentó muy mal la decisión que tomó la Liga de Javier Tebas a la hora de poner los horarios. En el club blanco no pueden entender el motivo que ha llevado a los organizadores de la competición a poner a los madridistas un sábado en vez de un domingo, como sería lo lógico y como sí han puesto el encuentro que enfrentará a Atlético y Barcelona, que se celebrará el domingo a las 21:00 horas en el Metropolitano. «Luego dicen que pensamos mal. No nos dan ni una. Así no hay manera de competir en igualdad de condiciones», aseguran desde la entidad madridista.