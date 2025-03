Última oportunidad: cuenta atrás para cobrar tu décimo de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados del año en España. El 22 de diciembre, cientos de miles de personas cruzaron los dedos con la esperanza de ser uno de los afortunados ganadores de los grandes premios, como el famoso «Gordo». La cifra total repartida en premios superó los 2.500 millones de euros, pero no todos los afortunados cobran sus premios con la rapidez que cabría esperar. Y lo cierto es que la cuenta atrás para cobrar esos premios ya ha comenzado.

Si no te has acercado aún a la administración o al banco para cobrar el premio de la Lotería de Navidad, debes hacerlo antes del 24 de marzo, ya que después de esa fecha, los premios caducan y no hay forma de reclamarlos. Recuerda que los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de lotería, y aquellos que superen esta cantidad sólo se pueden cobrar en las entidades bancarias autorizadas, BBVA y CaixaBank.

Cobro de la Lotería de Navidad

Si tienes un premio menor de 2.000 euros, puedes acercarte a cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado para cobrarlo. Además, ahora puedes hacerlo de una manera más cómoda y segura, gracias a la opción de cobrar el premio a través de Bizum, lo que te permite recibir el dinero directamente en tu cuenta bancaria de forma rápida y sin riesgo de perderlo.

Ahora bien, el proceso de cobro cambia si el premio es superior a los 2.000 euros. En ese caso, ya no podrás cobrarlo en las administraciones de lotería, sino que tendrás que acudir a una entidad bancaria. Los dos bancos autorizados para gestionar estos pagos son BBVA y CaixaBank. El proceso es tan simple como dirigirte a una de estas entidades con tu décimo original (o resguardo, si lo compraste online) y tu número IBAN para que te transfieran el dinero a tu cuenta.

Premios compartidos

Cuando los afortunados ganadores de la Lotería de Navidad van a cobrar su premio, deben identificarse correctamente, ya sea con su DNI y nombre completo o acudiendo al banco en persona. Este paso es crucial porque si no se identifican todos los participantes del premio, la Agencia Tributaria podría interpretarlo como una donación, lo que implicaría un impuesto por donaciones.

Además, es necesario especificar cuánto le corresponde a cada ganador. Una vez completada la identificación, el banco ingresará el dinero en la cuenta de uno de los ganadores o pagará directamente a cada participante, descontando automáticamente los impuestos antes de realizar el pago.

Retenciones fiscales

En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención del 20%.

Esto significa que, aunque el importe inicial del premio sea el indicado, el ganador recibirá una cantidad neta después de descontar el porcentaje de impuestos. Por ejemplo, el «Gordo de Navidad», que reparte 400.000 euros por décimo, tiene una retención de 72.000 euros, por lo que el afortunado recibe finalmente 328.000 euros.

De manera similar, el segundo premio, que es de 125.000 euros, tiene una retención de 17.000 euros, dejando al ganador con 108.000 euros. En el caso del tercer premio, que entrega 50.000 euros, la retención es de 2.000 euros, quedando 48.000 euros después de impuestos.

Números premiados

El «Gordo», que reparte 400.000 euros por décimo, correspondió al número 72.480, mientras que el segundo premio, de 125.000 euros por décimo, fue para el número 40.014. También hubo un tercer premio, con 50.000 euros por décimo, que correspondió al número 11.840.

Además de los grandes premios, se repartieron muchos otros premios menores que, aunque no son tan llamativos como el Gordo, también son importantes. Los cuartos premios, que reparten 20.000 euros por décimo, fueron para los números 77.768 y 48.020. Y los quintos premios, que otorgan 6.000 euros por décimo, fueron para una lista de números afortunados, como 37.876, 72.583, 74.778, entre otros.

En conclusión, si eres uno de los afortunados que ha ganado un premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, es esencial que no dejes pasar la fecha límite para reclamarlo. El plazo para cobrar los premios finaliza el 24 de marzo, y una vez pasada esa fecha, el dinero se pierde sin posibilidad de reclamarlo. Si no has revisado tu décimo, ahora es el momento de hacerlo.

Si tu premio es inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo en cualquier administración de lotería, e incluso optar por recibirlo a través de Bizum. Sin embargo, si el premio es superior a esa cantidad, deberás acudir a una de las entidades bancarias autorizadas, como BBVA o CaixaBank, para gestionarlo.

A veces, ni siquiera nos damos cuenta de que hemos ganado un premio. Tal vez compramos un décimo y lo guardamos en un cajón sin pensar en revisarlo, o simplemente no nos molestamos en comprobar los números. Incluso aquellos que ganan premios más pequeños pueden pensar que no vale la pena reclamarlo. Sin embargo, siempre es una buena idea echar un vistazo a los números, ya que un pequeño premio podría ser una oportunidad que cambie tu vida. ¡Nunca se sabe!