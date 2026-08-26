Estos son los números premiados con 59 millones de euros en Euromillones, 3.700.000 de la Bonoloto y la ONCE: comprueba los resultados de las loterías del 25 de agosto

La combinación ganadora de Euromillones del martes 25 de agosto estuvo formada por los números 08, 16, 30, 47 y 48, mientras que las estrellas fueron el 04 y el 09. Ningún participante consiguió acertar los cinco números y las dos estrellas, por lo que los 59 millones de euros que estaban en juego no encontraron propietario.

Sí hubo premios importantes en categorías inferiores. En España apareció un boleto de tercera categoría, correspondiente a cinco números acertados sin estrellas. Fue validado en el Despacho Receptor número 21.125 de Cádiz, situado en Plaza Los Porches, 6L-1G. Ese boleto tiene asignado un premio de 59.122,51 euros, según los resultados oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

El Millón cae en Padrón, A Coruña

La fortuna de Euromillones también viajó hasta Galicia gracias al sorteo complementario de El Millón. El código ganador fue FNS73813, que otorga exactamente un millón de euros a su propietario.

El boleto afortunado fue validado en la Administración de Loterías número 2 de Padrón (A Coruña), situada en la Plaza del Castro, 6.

De esta manera, aunque España se quedó sin los 59 millones del bote principal, la jornada dejó dos premios destacados repartidos entre Galicia y Andalucía.

La ONCE entrega su gran premio al 41242

El Cupón Diario de la ONCE sí dejó un resultado confirmado. El número premiado el martes 25 de agosto fue el 41242, mientras que la serie 025 consiguió el mayor premio del sorteo.

El cupón que reúne las cinco cifras y esa serie obtiene 500.000 euros. Además, existen 49 premios de 35.000 euros para los cupones que coincidan con las cinco cifras ganadoras pero tengan una serie diferente.

La estructura de premios continúa con 250 euros para determinadas coincidencias de cuatro cifras, 25 euros para tres cifras, 6 euros para dos y diferentes reintegros de 2 euros. Los premios de un mismo cupón no son acumulables.

Mi Día de la ONCE y Super 11 completan la jornada

La ONCE celebró además otros juegos durante el martes. En Mi Día, la fecha ganadora fue el 27 de enero de 2008, acompañada del número de la suerte 06.

Los resultados forman parte de una jornada con numerosos sorteos en la que miles de jugadores estaban pendientes de comprobar sus apuestas.

El gran bote de Euromillones del 25 de agosto se resistió, pero la suerte sí dejó huella en España. Cádiz recibió un premio de tercera categoría superior a 59.000 euros y Padrón celebró el millón de euros del código FNS73813. Por su parte, la ONCE coronó al número 41242 con la serie 025 como protagonista de una noche en la que millones de jugadores volvieron a comprobar sus boletos.