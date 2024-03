Patri Psicóloga: «La comunicación con el adolescente debe ser amable, los reproches matan el amor»

Patricia Ramírez, más conocida en redes sociales como Patri Psicóloga, es la nueva invitada de Mejor Conectados, la iniciativa de Telefónica, y en esta charla nos da algunas claves para conectar de una forma más intensa y positiva con los adolescentes, ya seamos padres o educadores. Algunos de los aspectos sobre los que incide esta profesional y divulgadora son la empatía, la comunicación y el reparto de amor.

La adolescencia es una de esas etapas vitales temida por los padres, ya que normalmente se plantean momentos complicados porque es el espacio de tiempo en el que los adolescentes comienzan a forjar su personalidad. De ahí que se vea como un periodo de rebeldía que es importante saber gestionar para no dañar la autoestima y la persona de nuestros hijos.

Patri Psicóloga, que ha trabajado durante 26 años en su consulta psicológica de la salud y el deporte, comparte hoy en día sus consejos como profesional en sus redes sociales desde hace años. De hecho, en IG tiene más de 600.000 seguidores, con los que comparte su visión del mundo, de la educación y salud mental. «Me dedico a divulgar consejos sencillos para conseguir un bienestar emocional. La divulgación permite dar visibilidad a temas que normalmente no se hablan», comenta esta profesional, hoy inmersa en la gira de la obra Entiéndeme tú a mí, donde se habla de la relación con los adolescentes.

Las personas tenemos que hablar, defiende Patri Psicóloga, hablar y comunicarnos, empatizar y conectar con los demás. «Esto es clave para la prevención en la salud mental. Debemos aceptar que estamos en una vida donde todos necesitamos de los otros y que el sentido de la pertenencia y la conexión nos ayuda a sobrevivir», detalla.

Pero, ¿cómo podemos comunicarnos con nuestros hijos adolescentes y construir una relación con impacto positivo? Patri Psicólga explica que hoy en día «la disciplina positiva nos ayuda a conocer cuáles son las emociones de nuestros hijos. Y, además, nos ayuda a relacionarnos desde el respeto y la aceptación, dos cosas que nos ayudan a empatizar y a comunicarnos de una manera asertiva».

Empatía y comunicación, sin juicios

Expone que debemos «tener un vínculo con nuestros hijos basado en el respeto, en la armonía, en la complicidad» porque en la adolescencia «comienzan a reivindicar su personalidad y a conectar con sus iguales, teniendo acceso a también a otros modelos de influencia».

Durante el periodo de transición entre la niñez y la madurez, eso que llamamos adolescencia, es un espacio lleno de conflictos donde, además, todo se ve alterado por la parte hormonal de nuestro cuerpo. «Eso les altera, vemos que unos días están contentos y otros no. Por eso, a veces, vemos la adolescencia como una etapa de rebeldía donde están más conectados con los amigos y donde nos pueden contestar mal. Por tanto, entendemos que es un momento complicado», señala Patri Psicóloga.

A lo que sí anima a todos los padres es «a dejar de ver la adolescencia como un problema, sino como una etapa que tiene que llegar. Si sólo esperamos cosas negativas, desde luego, no podremos ver algo bueno». Y, asegura, además, que nos perderíamos una parte esencial de la vida de nuestros hijos: «La adolescencia puede ser un lugar maravilloso, una etapa increíble en la que vamos a conocer a nuestro hijo. Un momento en el que se irá desarrollando, conoceremos su pensamiento y qué ideas tienen, cuáles son sus aficiones o qué les gusta hacer».

«La adolescencia, un lugar maravilloso»

Por tanto, comenta Patri Psicóloga, «si nos abrimos a ese momento para escuchar con atención y curiosidad, seguramente podamos disfrutar de una etapa maravillosa y en la que vamos a aprender mucho». Y es que, a menudo, como padres tendemos al reproche o la exigencia excesiva acompaña de feroces críticas, algo que según la experta debemos evitar como padres o educadores.

«Es complicado para nuestros hijos relacionarse con nosotros si notan que no les aceptamos, si negamos su manera de ser y si todo el tiempo nos lo pasamos humillando y juzgando, como si no viéramos nada positivo. Necesitan aceptación, que validemos y reforcemos los cambios que están teniendo. Y, sobre todo, que les acompañemos desde el amor y no desde la parte castigadora, que lo que hace es bloquear nuestra relación», apunta.

Acompañar desde el amor

Uno de los problemas de los adolescentes que suelen aducir cuando hablan de la problemática relación con sus padres es que éstos no les entienden, y puede que algo de razón lleven, a tenor de las palabras de Patri Psicóloga. «Es que entenderlos es clave» porque «ellos sufren cuando sienten que no están comprendidos en casa o en la sociedad por falta entendimiento», explica. Es por ello, apunta, que «debemos ponernos en el lugar del otro e intentar entender las razones por las que piensan eso y no otra cosa, o la razón por la que toman esta u otra decisión».

Si no hacemos el esfuerzo, comenta la divulgadora, es posible que jamás podamos entenderles y empatizar con los adolescentes, haciendo que su etapa de crecimiento sea más complicada y que, además, no nos dejen entrar en la misma. «Si no hacemos el esfuerzo de ponernos en su lugar, seguramente no podemos empatizar ni acompañarles en este momento complejo», destaca.

Para conseguir una relación fluida con los adolescentes y que no bloqueen el paso a sus padres o les tachen de enemigos, Patri Psicóloga brinda algunas claves en asuntos de comunicación que los padres deben tener en cuenta en este periodo de la vida de los jóvenes. «En primer lugsr, una aceptación absoluta de cómo son, así como respeto total hacia aquello que nos plantean. Tenemos que respetarles tal como son, no como deseamos que sean», plantea.

Una comunicación amable

Además, comenta, «debemos tener una comunicación amable y procurar no levantar la voz. Dar las gracias y decir por favor. Y cuando tengamos que corregir», prosigue, «es importante que lo hagamos desde la serenidad porque los reproches son la tumba del amor».

Y es que «debemos intentar ser personas que modulan sus emociones y no hablar desde la rabia. En el caso de enfado o discusión, mejor esperar a templanos y retomar la conversación». Y, por supuesto, subraya «debemos ser generosos, en la comunicación hay que ceder y hacer concesiones porque como padres no siempre tenemos la razón». Los resultados finales, defiende Patri Psicóloga, son muy positivos: «A veces, cuando les escuchamos con interés, vemos que sus razonamientos igual son mas validos que los nuestros».

«Y, por favor, no sermonees y no humilles. No des lecciones de vida porque son barreras para la comunicación», termina.

Mejorar la autoestima

Sobre la autoestima, Patri Psicóloga lo tiene claro: «Podemos mejorarla y depende del feedback que les demos y la información que a ellos les llega, Recordemos que nuestros hijos necesitan una sana autoestima». Esto es muy importante, si tenemos en cuenta las palabras y consejos de esta experta, «si no lo hacemos, se van a convertir en marionetas o en borregos de otras personas».

Para cuidar de la autoestima de los adolescentes, explica, «tenemos que trasladarles que su forma de ser y de estar en el mundo es importante, y eso requiere que les aceptemos tal como son» porque, destaca, «si le mandamos siempre mensajes de no aceptación o de que se equivocan continuamente se van a terminar sintiendo inseguros».

Esto les puede llevar, relata Patri Psicóloga, a pensar que deben cambiar su forma de ser para que los demás les quieran y, además, será un tipo de relación que también buscarán su relación con los amigos. «Pensarán que si en casa son obedientes y tienen amor y afecto, deben hacer los mismo con sus amigos. Pensarán que tiene que hacer lo que sus amigos quieran para ser aceptados. Y si para eso tienen que fumar un porro o beber alcohol, creerán que deben hacerlo porque no quieren perder el cariño de su tribu», apunta.

Detalla que no sólo deben los padres hacer un ejecicio de aceptación absoluta, sino también estar pendiente de los talentos porque cree que «solemos perder más tiempo a corregir que a validar». Y añade: «Es importante que cuando demos amor y afecto a nuestros hijos, no lo hagamos ligado a un éxito porque aprenderán que para recibir amor, uno tiene que hacer siempre las cosas bien. Debemos, además, bajar el nivel de exigencia porque en ocasiones machaca la autoestima».

La importancia de los límites

Otro de los aspectos más debatidos cuando hablamos de la educación y la construcción de la personalidad de los adolescentes es si debemos o poner límites como padres. Patri Psicóloga lo tiene claro: «Son importantísimos. de hecho, muchos adolescentes se relajan cuando saben y tienen claro lo que pueden o no pueden hacer».

Llama la atención también sobre los límites que se ponen relacionados con los peligros. «Ellos no los ven porque aún no han desarrollado del todo la corteza prefrontal, y esto es algo que no se dará hasta los 24 o 25 años. Por tanto, aunque se lo digamos muchas veces no nos harán caso y no serán capaces de verlo», señala.

Para que nuestras palabras tengan efecto en ellos, aconseja Patri Psicóloga, que lo más conveniente es crear un codigo donde sepan lo que es innegociable y lo que no. «No trates de argumentar, sólo de empatizar», insiste.

«Repartan amor»

Por último, esta psicóloga y divulgadora explica que para ella uno de sus ejemplos de amor y cariño es su abuela. «Ella es mi referente de amor y empatía, quiero que un día mis hijos hablen de mí como yo hablod e ella. Así que sólo debo repetir lo que ella ha hecho conmigo». ¿Y qué hizo? «Recibirme con cariño, si algún día me veía enfadada, esperaba y siempre estaba pendiente para preguntarme qué pasaba o cómo me iba la vida. ella me reforzó mucho a nivel personal», termina. «Así que, repartan amor», concluye Patri Psicóloga.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una iniciativa de Telefónica para visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. A través de historias que retratan a la perfección la idea de que «cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles»; que es la verdad universal sobre la que se construye Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: «Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas», afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

«En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

En el apartado ‘Inspírate’ encontramos historias que ponen de manifiesto que conectando con otros logramos cosas increíbles. Descubriremos qué conexiones hicieron posibles grandes logros y cómo de diferentes personajes como Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra. Además, también cuenta la historia de cómo el jugador de fútbol Keita Baldé se implicó en mejorar la situación laboral de los jornaleros durante la pandemia. De Discamino, una asociación para ayudar a personas con discapacidad a conseguir su sueño de hacer el Camino de Santiago. Mamás en Acción, que trabaja para que ningún niño esté solo en un hospital. O, cómo el trabajo conjunto y la confianza del equipo de K4 fue el camino hacia la victoria.

Asimismo, junto a estos vídeos inspiradores, en Mejor Conectados podemos encontrar ‘Aprende’. Se trata de una serie de pequeñas «clases magistrales» en las que grandes figuras como Molo Cebrián, Marta Gilart, Cristina Mitre, Gemita, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.