Las mejores vibes llegan con Aperol Spritz a los grandes festivales

Aperol Spritz, el auténtico Spritz italiano, te invita a vivir las mejores vibes de esta temporada en los festivales más destacados del país. Un plan perfecto para disfrutar, compartir el momento con amigos, descubrir gente nueva y celebrar con un refrescante Aperol Spritz.

Aperol se ha hecho con el aperitivo y el tardeo, el punto de partida de las mejores vibes. Su característico color naranja y su equilibrio entre dulzor fresco y un sutil toque amargo lo han convertido en la bebida por excelencia de las tardes de terraceo y los encuentros con amigos. Mezclado con vino espumoso y un toque de soda, Aperol Spritz ha conquistado a generaciones en todo el mundo, convirtiendo cada brindis en una excusa perfecta para alargar el momento y dejar que el plan fluya sin reglas.

En ese universo donde el aperitivo y el tardeo marcan el ritmo del día, la música se convierte en el centro de todo, el lenguaje común que une a las personas y da forma a los mejores planes del verano. Un entorno donde lo importante es compartir el momento, dejarse llevar y disfrutar sin complicaciones, siempre con amigos y con Aperol Spritz como parte del ritual.

Es en ese mismo espíritu donde la experiencia se traslada a los grandes escenarios del verano, dando paso a los festivales donde la música en directo, el ambiente social y la energía compartida se convierten en los verdaderos protagonistas.

Los Festivales donde nacen las mejores vibes

Aperol Spritz refuerza su presencia en el universo de los festivales más relevantes del país, con activaciones en citas clave como Mad Cool, Noches del Botánico e Icónica Santalucía Sevilla Fest, consolidando su conexión con la música en directo, el aperitivo y los grandes planes que marcan el ritmo del verano en España.

En Madrid, Aperol estará presente en dos de los grandes referentes del verano: Mad Cool , Noches del Botánico y Jardín de las Delicias, tres escenarios imprescindibles donde la música en directo, el ambiente social y, por supuesto, un Aperol Spritz, se convierten en el centro de la experiencia. Momentos pensados para compartir entre amigos, alargar el plan y vivir el verano con intensidad.

Y en Sevilla, por primera vez, Aperol Spritz aterriza en Icónica Santalucía Sevilla Fest, uno de los encuentros musicales más importantes del verano, con una presencia especial en un entorno único. Una llegada que marca un hito para la marca en el sur del país, llevando su universo a la capital andaluza.

En Barcelona, Aperol Spritz ha estado presente en espacios como Primavera Sound, Palo Market Fest y La Santa Market en la Costa Brava. En Valencia, la marca ha reforzado su presencia en citas como Mar de Jávea y SanSan Festival, consolidando su vínculo con la música en directo, el aperitivo y los planes al aire libre que definen la temporada.

Porque este año, Aperol trae las mejores vibes a cada encuentro.