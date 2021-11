¿Cómo le das un toque brillante a tu imagen durante el invierno? Siguiendo la tendencia del maquillaje con brillantes también llamado «maquillaje joya». Es algo que no para de crecer como tendencia de maquillaje este otoño que consiste en añadir cristales y purpurina a tu maquillaje. Conozcamos más sobre el maquillaje con brillantes que está arrasando en redes sociales y que puede ser una de las mejores apuestas de belleza para Nochevieja.

Maquillaje con brillantes: la nueva moda de belleza viral que resultará perfecta para Nochevieja

En las redes sociales se pueden ver realmente en todos los colores pero, si bien es legítimo estar más o menos de acuerdo con su uso «desproporcionado», es precisamente allí donde nacen las tendencias y modas más populares de cada temporada. La última moda que se ha vuelto viral concierne al sector de la belleza y promete ser perfecta para las próximas celebraciones de Navidad, especialmente para la Nochevieja. ¿De qué se trata? Pues nada más y nada menos que iluminar los ojos con productos ad hoc. Así para estar súper a la moda necesitas agregar brillantes, piedra pequeñas o incluso joyas y purpurina a tu maquillaje .

Cómo hacer un maquillaje con brillantes

Gracias al relajamiento de las restricciones por la pandemia, todo el mundo tiene el deseo de volver a atreverse con el maquillaje. Barras de labios, coloretes, base de maquillaje: sin la mascarilla puedes dar rienda suelta a los colores y la creatividad. No es de extrañar, por tanto, que en las redes sociales se esté despoblando una auténtica locura de la belleza chispeante.

Se trata del maquillaje «joya» realizado con la aplicación de purpurina y cristales tridimensionales. Se pueden usar simplemente en los lados de los ojos, para iluminar la mirada, en todo el párpado como si fueran sombras de ojos o, también en las mejillas (ideal cuando quieres hacer tu maquillaje espectacular). Para evitar «perderlas» durante la noche basta con utilizar unas gotas de pegamento para pestañas postizas, un producto apto para la piel y absolutamente invisible.

Maquillaje con brillantes, desde pasarelas hasta redes sociales

Los adictos a la moda más experimentados seguro que no considerarán una novedad el maquillaje joya, dado que en los últimos meses ya se ha visto mucho entre pasarelas y alfombras rojas. Emma Stone, por ejemplo, fue una de las primeras en iluminar los ojos con mini perlas alrededor de los ojos, para un efecto de impacto pero no demasiado exagerado. Y nosotras podemos seguir sus pasos con pequeños cristales o sencillamente, con pequeñas aplicaciones de purpurina que son aptas para looks de noche y que deben combinarse con otros detalles no demasiado marcados (como una simple línea de delineador de ojos o un tono de tono natural). Así seguro que podremos brillar como nunca en la próxima celebración de Nochevieja.