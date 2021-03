Premios Goya 2021: el maquillaje efecto glitter triunfa

Aunque fue una gala de los Premios Goya 2021 diferente, tanto presentadores como actores supieron estar a la altura de las circunstancias. Pudimos ver a actores y actrices con sus trajes de gala y los premiados en sus casas u hoteles para poder celebrar estos premios de forma más segura. Y vimos un maquillaje efecto glitter.

Este efecto bling bling conquista las alfombras rojas de todo el mundo y también de España.

You Are The Princess da a conocer que el glitter no sólo ilumina y aporta una nota de tendencia, sino que, además, ayuda a que el rostro se vea más fresco.

Así este maquillaje de purpurina ha conquistado los Premios Goya 2021, y la firma indica que los adornos brillantes por fin son un básico en nuestro neceser de maquillaje nocturno.

Apliques de maquillaje y face gems

Las joyas faciales han adquirido una dimensión especial y pudimos verlo en el rostro de la actriz nominada Natalia de Molina. Un accesorio de maquillaje capaz de darle la vuelta al más básico de los maquillajes. En la frente, enmarcando los ojos o combinadas con glitter, las opciones son infinitas.

Tattoos fascinantes

Según esta firma de belleza, el look beauty más arriesgado de la noche lo pudimos ver en la tez de Milena Smit, la promesa del cine español asistió a la gala con un tatuaje temporal tribal sobre los pómulos como contrapunto a un sencillo y sofisticado maquillaje.

Muchos más brillos

La make up artist Pat McGrath explica que el truco para llevar este efecto es partir de un maquillaje de cara sobrio y generar sobre estos espacios de luz y de brillo, para lograr el equilibrio perfecto.

En los Goya el efecto glitter también se vio en el rostro de otras actrices como Belén Cuesta, Veronica Echegui o Natalia Verbeke.

Entre estos destacaron los del tipo metálico en colores intensos, u holográficos, que reflejan la luz y proporcionan un juego de colores tridimensional.

“En los ojos el glitter funciona mejor o bien sobre todo el párpado, siempre con sombra o pigmento, dándole un toque de brillo a un smokey o delineado, o bien en el lagrimal, para enmarcar la mirada”, indica la make up artist.

La firma You Are The Princess cuenta la mejor selección de face gems y maquillajes con purpurina a precios asequibles. Conjuga iluminadores holográficos y tonos multicolor con brillantes sombras de ojos, labiales que cambian de tono, originales stickers para cuerpo y pelo, tatuajes metálicos y otros adornos fantasía. ¡No tienes excusa para ir a la moda en cuanto a maquillaje se refiere!