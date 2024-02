¿Por qué es importante buscar la excelencia en la medicina estética?

¿Qué sientes cuando te quedas solo frente al espejo? Es, quizá, una pregunta demasiado directa, pero así es como hay que afrontar lo asuntos importantes. La auto imagen es un aspecto de la vida que hay que cuidar y proteger con mucho mimo, ya que de ello va a depender en mayor o menor medida nuestra calidad de vida y nuestro estado de ánimo. Sentirnos bien con nosotros mismos nos aporta confianza y gracias a ello somos capaces de mejorar nuestras relaciones con los demás así como nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. Es por ello, que llega un momento en la vida -unos antes y otros después- en los que probablemente quieras mejorar algunos aspectos de tu cuerpo para sentirte aún mejor, y es entonces cuando tienes que ponerte en manos de los mejores especialistas, como los que forman el Centro Médico Estético IML. Si estás pensando en mejorar tu imagen y al mismo tiempo tu calidad de vida, quédate leyendo un poquito más que lo que te vamos a contar te interesa y mucho. Allá vamos.

Liposucción: una mezcla de habilidad y experiencia

En cuestiones de salud, no hay que jugársela, y mucho menos si se trata de una intervención quirúrgica. Desde luego, un experto en liposucción no solo es una persona que tiene unos conocimientos concretos y detallados, sino también alguien que tenga una excelente destreza quirúrgica y que sepa reducir significativamente el riesgo de complicaciones.

Además, un auténtico profesional sabe traspasar las cuatro paredes de una sala de operaciones, y con esto nos referimos a la atención personalizada desde el primer momento. Cuando llegamos a un centro de estética, aterrizamos con nuestros miedos e inseguridades. Con nuestras dudas e incertidumbres. Y es que, el cuadro médico de Carmen no es el mismo que el de Javier, aunque sean muy similares.

Cada uno tiene unas circunstancias y unas características que los hace únicos, y como tal hay que tratarlos. Un centro que se precie evaluará al paciente antes de recomendar cualquier procedimiento. En esta evaluación previa, empatizarás y entenderás las metas personales del paciente, teniendo en cuenta también su salud general para enfocar el tratamiento de la forma más adecuada y segura.

Y, señores y señoras, todo lo citado solo ocurre si recurrimos a los mejores. Sí, el mercado está literalmente abarrotado de empresas y clínicas que prometen milagros sin especificar cómo. Pero la buena noticia es que la excelencia destaca y es fácilmente reconocible. En cualquier caso, siempre hay que buscar referencias y consultar las experiencias de otros pacientes que se hayan puesto en manos de la clínica.

Si Miguel Ángel hubiera podido esculpir personas, habría elegido la lipoescultura

Todo hay que decirlo, los profesionales de la medicina estética son auténticos artistas. Sea en la rama que sea, utilizar técnicas como la lipoescultura solo está al alcance de unos pocos, ya que tienes que tener la visión, la técnica y la sensibilidad adecuada.

La lipoescultura es, ni más ni menos, que una forma avanzada de liposucción que no solo se centra en eliminar la grasa que no deseamos, sino que también tiene la tarea de esculpir y darle forma al cuerpo. No hay que confundir con el lipovaser, que también es una técnica de liposucción que se enfoca especialmente en romper las células de grasa antes de aspirarlas mediante una tecnología de ultrasonido. De esta forma, la grasa es más fácil de eliminar y permite una recuperación muy rápida.

En definitiva, ¿parece una utopía, verdad? La tecnología ha avanzado enormemente en los últimos años, pero solo será efectiva si la lleva a cabo la persona indicada. Escoger un centro de medicina estética de calidad es determinante si queremos obtener buenos resultados y librarnos de complicaciones incómodas que solo pueden llevar a un irremediable arrepentimiento.

Elegir las mejores manos en las que dejar tu cuerpo te puede conducir a un lugar: encontrar, por fin, el reflejo que deseas en el espejo.