El dolor de pies es una molestia que puede arruinarte una fiesta e incluso hacerte marcharte antes de tiempo. Sin embargo, en España nos gusta seguir refranes como «antes muerta que sencilla» si tenemos en cuenta que a la hora de vestirnos de fiesta, e incluso muchas mujeres también para trabajar, no dudamos en ponernos tacones. Y por ello y para no sufrir, hay un truco milagroso para aguantar los tacones todo el día y nunca te lo habían contado, así que toma nota ya que te explicamos a continuación, además de otros consejos con respecto a los tacones.

El truco milagroso para aguantar los tacones todo el día

Una encuesta realizada por Llellé (empresa española pionera en fabricar y vender protectores para los tacones), ha revelado revela la pasión de las españolas por los tacones, pero no por cualquiera, sino por el más difícil de llevar por lo que aunque parezca más fácil elegir tacones cómodos o plataformas para aguantar todo el día, parece que nos gusta sufrir a raíz de los resultados de esta encuesta

¿Cuál es el tacón preferido de las españolas?

Tras preguntar a más de 4.000 mujeres, Llellé ha sorprendido revelando que es el tacón fino es el favorito de las españolas, si tenemos en cuenta que casi un 90% de las participantes lo eligen por encima de cualquier otro, y con una altura de entre 1 y 1,5 cm. Este tipo de zapato es, según ellas, la opción ideal al combinar la sofisticación propia de un salón con la confianza que ofrece no más de 1,5 cm de altura. Sin embargo, casi un 40% dice que prioriza la comodidad a la feminidad del taconazo.

Un dato que cambia cuando se les pregunta por el zapato que suelen usar en ocasiones especiales, como una boda o una fiesta de gala. En este caso, un 89% se calza salones con un taconazo, que supere la medida de un ‘kitten’ (2 cm), con lo que eso implica.

¿Cómo evitar el dolor de pies con tacones?

Así que si sueles llevar tacones finos o de más de 2 cm, y quieres evitar que te hagan sufrir, o deseas aguantar varias horas con ellas puestos, existe un truco que consiste en mantener una postura erguida al caminar, un gesto que aunque no lo creas reduce el dolor. De hecho, los especialistas en podología aconsejan caminar recta para minimizar el impacto también en las articulaciones. Para ello, es importante que uses los músculos del core para dar cada paso. Además, será bueno pisar con la parte exterior del talón.

Y otro truco que pocas mujeres saben es que cuando te sientes para descansar porque llevas horas con los tacones, no te los quites si todavía no has llegado a casa. Si estás en la oficina o en una fiesta y te quitas los tacones, para aliviar los pies, dejarás que estos se hinchen y cuando vuelvas a ponerte los zapatos será mucho peor aguantar los tacones.

De todos modos, y aunque el truco funcione no abuses de este tipo de tacones, ya que a la larga son un peligro para la salud de tus pies. Sin embargo, junto a lo señalado, puedes apostar también por

Y en el caso de que nunca puedas renunciar a llevar tacones, es mejor elegir modelos con plataforma o aquellos que tienen un tacón ancho, de modo que todo tu peso se apoye sobre el pie y no solo sobre el talón.