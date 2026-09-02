Decathlon presenta Easybreath Dive, la innovadora forma de explorar el fondo marino

Tras el éxito mundial de la máscara Easybreath, que permitió a millones de personas descubrir el snorkel de forma sencilla y accesible, Decathlon da un paso más en la exploración subacuática con el lanzamiento de Easybreath Dive, una nueva experiencia que permite respirar bajo el agua a poca profundidad sin necesidad de botella de buceo.

Disponible a partir del 28 de agosto de 2026, esta innovación abre la puerta a una nueva forma de descubrir el fondo marino, situándose a medio camino entre el snorkel y el buceo tradicional.

Una experiencia de buceo sin el peso de la botella

Hasta ahora, las personas que querían explorar el fondo marino tenían dos opciones: permanecer en superficie utilizando un tubo de snorkel o realizar inmersiones con equipo completo de buceo. Con Easybreath Dive, Decathlon propone una alternativa que permite sumergirse hasta 3 metros de profundidad respirando de forma natural por nariz y boca, sin necesidad de llevar botella ni regulador.

El sistema mantiene la experiencia característica de la máscara Easybreath: visión panorámica de 180°, sistema antivaho y respiración natural y la combina con un suministro de aire continuo al usuario.

Katell, una probadora durante la fase de concepto: «Fue mágico. Te olvidas por completo de que estás bajo el agua porque ya no luchas contra el material. Te sientes ligero, respiras normalmente y disfrutas del espectáculo sin hacerte preguntas. Es la libertad absoluta.»

Dos pilares tecnológicos

El desarrollo de Easybreath Dive ha requerido cuatro años de investigación y desarrollo, y se basa en dos elementos principales:

Máscara Easybreath adaptada: Partiendo del diseño de la máscara original, los equipos de diseño han adaptado su estructura para conectarla a una estación de aire en superficie, manteniendo la visión panorámica y el sistema antivaho que han convertido a Easybreath en una referencia mundial en snorkel.

Partiendo del diseño de la máscara original, los equipos de diseño han adaptado su estructura para conectarla a una estación de aire en superficie, manteniendo la visión panorámica y el sistema antivaho que han convertido a Easybreath en una referencia mundial en snorkel. Smart Station: Se trata de una estación flotante que capta aire en superficie y lo distribuye de forma continua al usuario mediante un cable ultraligero conectado a la máscara. Esta plataforma integra un sistema de compresión de aire basado en tecnología centrífuga utilizada en sectores médicos.

Especificaciones técnicas:

Autonomía de batería: 2 horas Tiempo de carga: 2 horas Peso de la plataforma: 20 kg



La seguridad en el centro de la innovación

Para garantizar la fiabilidad del sistema, Decathlon ha trabajado junto a expertos internacionales en ingeniería y tecnología médica.

Entre los colaboradores del proyecto se encuentran Catspower Design, especialista en sistemas electrónicos de seguridad, y Airfan, experto en microturbinas médicas para garantizar un flujo de aire constante, limpio y silencioso.

El sistema integra además varias funciones de seguridad:

Sistema de alerta luminosa y sonora que informa sobre el estado de la batería.

que informa sobre el estado de la batería. Reserva de aire integrada en los flotadores, con una capacidad de 90 litros, que permite regresar a la superficie con tranquilidad en caso necesario.

Un nuevo modelo de acceso a la exploración submarina

Decathlon cambia las reglas del juego: esta innovación no se compra en tiendas, se vive directamente a la orilla del mar. En alianza con PADI, el líder mundial en buceo con una red de más de 6.500 centros en todo el mundo, la Easybreath Dive se desplegará exclusivamente en centros de buceo autorizados, con la supervisión obligatoria de un instructor certificado.

Un modelo de negocio «win-win»: A partir del 28 de agosto de 2026 en España (y en el resto de Europa en 2027), las estaciones se cederán gratuitamente a una selección de clubes PADI. Decathlon apuesta por el éxito compartido, remunerados únicamente por el uso mediante la aplicación Gear Track, que gestiona el mantenimiento preventivo mensual.

Guillaume François, jefe de producto de Decathlon, explica: “Con el lanzamiento de Easybreath Dive damos un gran paso adelante. Más que una innovación para explorar el océano de forma distinta, proponemos nuevas alternativas para impulsar la práctica deportiva mediante un modelo de negocio centrado en experiencias únicas. En Decathlon llevamos décadas acompañando a los deportistas y este proyecto refleja nuestro compromiso de seguir haciendo el deporte accesible para todos”.

Información práctica

Reserva: se realiza la reserva directamente en los centros asociados. En la página web de Decathlon se puede encontrar toda la información sobre los mismos.

se realiza la reserva directamente en los centros asociados. En la página web de Decathlon se puede encontrar toda la información sobre los mismos. Precio orientativo: desde 70 € , incluyendo briefing, salida en barco e inmersión

desde , incluyendo briefing, salida en barco e inmersión Edad mínima: 12 años

12 años Duración de la actividad: 1h30 (con aproximadamente 30 minutos bajo el agua)

Cifras clave del proyecto