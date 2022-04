El esmalte de uñas no es solo un producto cosmético de belleza, sino que su color también parece decir mucho sobre la personalidad de la mujer o del hombre que lo lleva. De hecho, se puede decir que el color del esmalte de uñas es un verdadero matiz de carácter. Según el color que decidas usar, se transmite un cierto sentimiento o carácter a los demás. Quizás por este motivo el esmalte de uñas ha sido un accesorio importante desde la antigüedad, símbolo de belleza y pertenencia. Pero ¿quieres saber qué dice de ti el color de esmalte que sueles llevar? Te lo desvelamos a continuación.

Esmalte de uñas y personalidad

Las uñas de colores no sólo son signo de belleza, sino que dan testimonio de un estilo de vida, e incluso de la propia clase social. En la antigua China, las mujeres nobles usaban esmaltes elaborados con polvo de oro y plata. ¿Un desperdicio? Sí, pero hoy en día la cultura del esmalte ha evolucionado y se ha enriquecido cada vez más con colores y materiales. Cada color representa la expresión de una mujer. Aquí no se trata solo de la belleza, sino también de un aspecto psicológico.

Psicología del esmalte de uñas

Como se mencionó, cada color de esmalte de uñas indica la personalidad de una mujer. Por supuesto, esto no siempre es así, hay excepciones, como las mujeres que cambian de color solo por curiosidad. Sin embargo, el color es una expresión de carácter, pero también del estado de ánimo en un día específico. Por ejemplo, empecemos por el más clásico de todos, el esmalte de uñas rojo . Esto indica sensualidad, todo el mundo lo sabe. El rojo es el color de la pasión y la seducción.

Las mujeres que se pintan las uñas de rojo pueden sentirse seductoras y confiadas. Una versión más clara, en cambio, como el rosa por ejemplo , puede indicar una pasión menos ardiente. Así que es una versión menos intrépida, más romántica y refinada. Lo mismo para quienes optan por el esmalte de uñas blanco , síntoma de un carácter tranquilo, sereno y romántico. El esmalte negro representa a una mujer alternativa, rebelde, poco convencional, que no pretende mimetizarse con la masa. Un color que además gusta mucho en la adolescencia, un periodo de nuestras vidas marcado por la rebeldía.

También es un símbolo del egocentrismo, del deseo de llamar la atención sobre uno mismo, ya que el negro cubre todos los demás colores. El esmalte de uñas azul puede revelar un carácter sensible, pero al que le gusta controlar cada pequeño detalle. Es el símbolo de una persona perfeccionista, que observa todo y presta atención a todo. El morado indica una mujer misteriosa y espiritual, dotada de cierto espíritu profundo.

Es la seña de identidad de una mujer a la que le encanta reflexionar, quizás demasiado. Los colores vivos, como el naranja y el amarillo , indican una personalidad serena y festiva, amante de la diversión, el verano y la despreocupación. Para pintar tus uñas con colores llamativos necesitas tener una personalidad muy fuerte que le encante llamar la atención. El esmalte verde , en cambio, simboliza un alma sensible, en paz consigo misma y que goza de mucha autoestima.

Por último, hay quienes optan por el esmalte de uñas transparente . Esta categoría incluye mujeres discretas, honestas, que se aman por lo que son y que no tienen que esconder nada. En definitiva, habría muchos más colores, por no hablar de las tonalidades y mezclas entre ellos. Esto resalta los muchos matices del alma humana, que no se pueden enmarcar perfectamente en un solo color. ¿Y tú? ¿Cuál color prefieres?