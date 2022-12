Chrono Bike Connected de Festina, relojes legendarios que combinan innovación y mucha tradición

Estética cuidadísima y dotados de alta tecnología e innovación, así son los modelos Chrono Bike Edición Especial Connected de Festina, algunas de las propuestas de la casa para los apasionados de los relojes. Se trata de los tres modelos más exclusivos de la colección y están dedicados a los que quieren lucir la elegancia deportiva de los modelos Chrono Bike a la vez que incorporan las últimas tecnologías.

Son relojes, como decíamos, con una estética clásica que se pueden personalizar para hacerlos increíblemente únicos. En el caso de esta colección de Edición Especial Connected, se mantiene su icónico diseño, aunque ha sido renovada en estilo y funcionalidad para ofrecer una experiencia memorable.

Todas las opciones de conectividad

Los modelos Chrono Bike Edición Especial Connected permiten, gracias a una aplicación específica, configurar las notificaciones que desee recibir y el reloj vibrará únicamente cuando lleguen avisos importantes, para que establezca prioridades. Es un corazón tecnológico con funciones distribuidas entre la corona y los botones, ya que con un ligero toque de la corona se puede ver la fecha y una segunda zona horaria, perfecta para aquellos que quieren estar siempre conectados con el resto del mundo.

A través de los botones, además, controlas la música de tu smartphone, toma fotos, guarda ubicaciones, por ejemplo, para encontrar el aparcamiento, y localiza el móvil. Son auténticas joyas de la tecnología con las que podrás llevar a cabo acciones del tipo If This Then That que, de otro modo, tendrías que activar de forma manual: activar electrodomésticos, enciendes las luces de casa, la calefacción, y muchas acciones más. ¡Y todo eso con sólo pulsar un botón!

La estética del reloj, por su parte, es fascinante y fundamental. La línea de cronógrafos F2064/1, F20647/1 y F20648/1 es la más sofisticada de toda la colección, está provista de dos esferas y dos subesferas. Además, encontramos acero con el tratamiento IP en tonos negros que realza su carácter deportivo y combina con las esferas en el clásico azul, negro, y en el color verde bosque más moderno que simboliza la naturaleza y la sostenibilidad.

A tener en cuenta, también, su bisel giratorio, los índices y las esferas luminiscentes, así como la visualización de la fecha a las cuatro en punto y el cristal de zafiro resistente a los arañazos, algo que tienen en común los tres cronógrafos, y que hacen que estos relojes sean perfectos para el día a día.

En la caja aparece grabado el logo de Festina 120 para conmemorar este importante aniversario de una manera atemporal; mientras que en los laterales se muestran las características que hacen que cada modelo sea especial. Finalmente, los relojes de Special Edition están custodiados por un cofre que incluye una correa de goma adicional y una herramienta para reemplazar las correas.

Esta Chrono Bike Collection 2022 es, sin duda, una colección legendaria que abarca la innovación y la elegancia teniendo en cuenta las últimas tendencias. Conoce estos detalles y muchos más en Festina Connected.