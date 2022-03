El Rey Juan Carlos ha recibido en los últimos días la primera invitación formal para regresar a España. Ésta se produce por parte de Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sangenjo (Pontevedra) y, además, íntimo amigo del monarca, para las afamadas regatas que cada año se celebran en el municipio gallego. La propuesta de Campos se produce tan sólo diez días después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya archivado las tres diligencias al Rey y como consecuencia de la publicación de la carta dirigida a su hijo, el Rey Felipe VI.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, la invitación al Rey se produjo hace apenas unos días y el emérito lo tuvo claro desde el principio. “Irá si le dejan”, asegura a este periódico una persona de su máxima confianza. Esta respuesta, contundente y ambigua al mismo tiempo, se debe a que cualquier movimiento que quiera hacer el monarca es comunicado previamente a la Casa de Su Majestad el Rey y, seguidamente, pactado con el Palacio de la Moncloa. Es decir, con el Gobierno. “El Rey tiene libertad de movimiento desde el primer día, pero está a disposición de la Casa por el bien de España y la Corona”, afirma la misma fuente.

Si bien Don Juan Carlos ha recibido múltiples invitaciones de sus amigos más cercanos para que regrese a España y se quede en sus respectivos domicilios desde que en agosto de 2020 se trasladara a Abu Dabi, esta es la primera invitación formal. Una propuesta que coincide con la publicación de la carta en la que reconocía que volvería al país en forma de viajes puntuales. Esta propuesta la ha llevado a cabo Pedro Campos, íntimo amigo del monarca y presidente del Real Club Náutico de Sangenjo. La última vez que el Rey Juan Carlos estuvo presente en estas regatas fue en el verano de 2020, justo antes de despegar con destino a Emiratos Árabes Unidos.

Las regatas a las que el monarca ha sido invitado son las denominadas ‘6MR’, que comienzan el próximo 18,19 y 20 de marzo. Es decir, en tan sólo cuatro días. Las siguientes serán del 22 al 24 abril; del 20 al 22 de mayo; del 10 al 19 de junio; del 1 al 3 de julio; del 23 al 25 de septiembre; del 14 al 16 de octubre; y por último, del 18 al 20 de noviembre. “Si viene acudirá por sorpresa. Ningún año lo ha hecho con aviso previo y éste, por motivos obvios, no habrá excepción”, ha afirmado uno de los trabajadores del Club Náutico de Sangenjo a este periódico.

La amistad entre el Rey y Campos

En efecto, Juan Carlos I nunca ha anunciado su presencia en Sangenjo. “Está todo en el aire y puede pasar cualquier cosa. A día de hoy, ni él mismo sabe si podrá volver ni cuándo, pero lo está deseando, como podrás entender”, asegura la misma fuente. En cualquier caso, cuando el monarca pisa Sangenjo se entera todo el municipio porque, como dicen sus habitantes, es habitual encontrarse con él por la calle de manera asidua. «El Rey, con sus visitas, puso a Sangenjo en el mapa», reconocen varios vecinos con orgullo. Una de las trabajadoras del restaurante principal del club, cuya especialidad son los arroces, cuenta a este periódico cómo el Rey, en una ocasión, saludó a su madre con total naturalidad. “Se lo encontró de frente, le quiso hacer una reverencia y el Rey le dijo: ‘No haga usted tonterías’. Y le dio dos besos en las mejillas como si se conocieran de toda la vida”.

De cualquier manera, el anfitrión de Don Juan Carlos en Sangenjo siempre es Pedro Campos, el regatista más premiado de España, que reside en una vivienda que goza de una ubicación privilegiada en la playa de Nanín. Pero, tanto él como su familia, cuentan con varios inmuebles en el municipio gallego. Otra de las viviendas que podría usar el emérito está ubicada a escasos metros de la primera, en la playa de Áreas. En otras ocasiones, el monarca se ha quedado a dormir en una conocida casa rural enfrente de una promoción de chalets de lujo que, en estos momentos, se encuentran en construcción.

La amistad entre el Rey y Campos se remonta a la década de los 80, momento en el que ambos fueron presentados por otro amigo del monarca, el empresario Josep Cusí. Los tres amigos afianzaron su relación con el mar de por medio: Campos compitiendo con Don Juan Carlos y Cusí ejerciendo de armador en los sucesivos Bribones del Rey. El nexo entre el Rey y Campos se afianzó aún más a raíz de su abdicación en 2014, momento en el que el monarca se trasladó unos días a Sangenjo. Además, Campos es el responsable de que el monarca pudiera volver a navegar a raíz de las múltiples operaciones de cadera a las que se ha visto sometido durante los últimos años.

«Volver a España con frecuencia»

La invitación formal de Campos al Rey se produce diez días después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo diera carpetazo a las tres diligencias que giraban en torno al Rey Juan Carlos. El archivo definitivo de estas tres investigaciones, tal y como alegó el fiscal Alejandro Luzón, se debió a tres motivos: insuficiencia de indicios, prescripción del delito o inviolabilidad.

“Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos”, aseguró Don Juan Carlos en el comunicado.

En la misma línea, en la carta dirigida a Don Felipe confirmó que prefiere mantenerse en un segundo plano cuando regrese a España. Para ello, se alojará en las viviendas de sus amigos: “Me gustaría así culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido. Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública, y así lo seguiré haciendo. En este sentido, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible”.