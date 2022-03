Juan Carlos I ha decidido retrasar sine die su regreso a España. El motivo de postergar este viaje -que estaba previsto para «los meses de mayo o junio», según confirman a OKDIARIO- es la indignación que ha causado en Pedro Sánchez la sorpresiva decisión del emérito de volver a España y que ha llevado al presidente de Gobierno a exigirle dar «explicaciones». Esto ha provocado que el monarca congele de inmediato su plan de volver a España que había dado a conocer a través de un comunicado en el que le trasladaba a su hijo, el Rey Felipe VI, su deseo de volver «con frecuencia» al país en los próximos meses.

El malestar de Sánchez radica en el comunicado que el Rey hizo público el pasado lunes. En el documento, de dos folios de extensión, el Rey Don Juan Carlos le informaba a su hijo su decisión de quedarse a vivir a largo plazo en el lugar en el que se encuentra en estos momentos, Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, le trasladaba su deseo de querer poder regresar a España de manera puntual para visitar a su familia y amigos.

Al día siguiente de la publicación de este escrito, que se ha hecho público tan sólo una semana después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo diera carpetazo a las tres investigaciones que giraban en torno al monarca, el presidente del Gobierno aseguró ante varios periodistas que el Rey Don Juan Carlos debía dar «explicaciones» sobre las informaciones -destapadas por OKDIARIO- que se habían conocido en los últimos años sobre sus opacas operaciones financieras. Y esta airada reacción de Sánchez ha sido determinante para que Juan Carlos I cancele por el momento su regreso a España», según ha podido saber este diario.

“Sigo creyendo que tiene que dar una explicación porque no es de recibo las informaciones que hemos ido conociendo”, dijo Sánchez sin esconder su malestar por una decisión que, considera el líder socialista, pone en riesgo la estabilidad de la Corona. El jefe del Ejecutivo pronunció estas palabras en una conversación informal con varios periodistas en el avión en el que viajó a Letonia para visitar a las tropas españolas que participan en una misión de la OTAN de disuasión a Rusia.

Sánchez confirmó que fue informado por la Casa Real de que se iba a hacer pública esa carta y del sentido de la misma, aunque no de su contenido exacto. El Gobierno «acusó recibo» del comunicado, no sin esconder su decepción por la falta de explicaciones sobre lo que Juan Carlos I describió como «acontecimientos pasados de mi vida privada». «Él tiene que aclarar las informaciones que hemos ido conociendo», insistió en tono serio Sánchez y que calificó de «decepcionantes».

Hay que recordar que en julio de 2020, poco antes de que el Rey emérito abandonase España, Sánchez ya había tachado esas mismas informaciones de «inquietantes y perturbadoras”. En su comunicado Juan Carlos I sólo dedica unas pocas palabras a hablar sobre ello: “Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente”. Un mea culpa que supo a poco en Moncloa.

«Volver con frecuencia a España»

“Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos”, asegura el Rey Don Juan Carlos en el comunicado.

En la misma línea, confirma que prefiere mantenerse en un segundo plano cuando regrese a España. Para ello, se alojará en las viviendas de sus amigos: “Me gustaría así culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido. Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública, y así lo seguiré haciendo. En este sentido, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible”.