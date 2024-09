Los audios amenazantes del diputado protector del hermano de Sánchez: «¡No te quiero aquí, eh!»

«¡No te quiero aquí, eh!», con esta frase el diputado de Badajoz y alcalde de Castuera, Francisco Martos Ortiz, amenazó al arquitecto municipal del consistorio para que renunciase a su cargo. Una serie de grabaciones en posesión de OKDIARIO acreditan los continuos enfrentamientos del diputado socialista que protege al hermano de Pedro Sánchez recurriendo la orden judicial de analizar los correos electrónicos relativos a su contratación en la Diputación pacense. Martos Ortiz fue condenado en primera instancia por estos hechos como autor de un delito de acoso y lesiones psíquicas, pero fue absuelto por la Audiencia Provincial. Ahora, el asunto está en manos del Tribunal Supremo y el socialista que protege al hermano de Pedro Sánchez se enfrenta a tres años de prisión.

«Yo lo que te quiero decir es que en este caso es el aviso definitivo hasta el miércoles, si el miércoles no tienes presentada aquí la renuncia, empiezo mis movimientos. Quiero que lo sepas. Y a partir del miércoles empezarás a trabajar aquí arriba. Yo trabajo aquí abajo y tú te subes […] Ya te lo he dicho, que quiero que te vayas», con estas palabras el alcalde Castuera invitó a marcharse del Ayuntamiento de Castuera al arquitecto municipal. También le informaba de que sería trasladado a otro despacho para que realizara sus funciones solo y alejado del resto de compañeros.

La pretensión del profesional por no abandonar su puesto de trabajo supuso que la tensión entre ambos fuera escalando. El regidor empezó a propiciar un trato denigrante hacia el empleado municipal e incluso tuvieron peleas fuertes que fueron presenciadas por un policía local, según fuentes consultadas. «¡Que no lo pongas, que no lo pongas, me cago en Dios, que lo tiro! Que sé que me grabas, que sé que me grabas. ¿Me estás entendiendo? Que lo sé. Me cago en Dios, Que lo sé. ¿Qué te crees, que no lo sé? ¿Es que te crees que soy tonto? ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres tú? ¿Qué quieres, eh?», le gritó un día en su despacho. Y prosiguió enfurecido: «Se ha acabado, se ha acabado. Yo no estoy amenazando a nadie. No estoy amenazando. Te estoy diciendo que has incumplido con tu trabajo […] Una mierda, no sabes lo que tienes que hacer tú».

El alcalde, que ahora protege al hermano de Pedro Sánchez, se refería en estos términos a su trabajador municipal, ya que, según el regidor, «atascaba» los expedientes de urbanismo. El arquitecto, por su parte, explica que no podía conceder ciertas licencias que casualmente iban a parar a manos de simpatizantes del PSOE.

Querella

El conflicto acabó en los tribunales y el arquitecto interpuso una querella contra Francisco Martos. Según este documento al que ha tenido acceso este periódico, «las desavenencias tenían su origen principalmente en los informes negativos o desfavorables que emitía el arquitecto a cerca de las solicitudes de construcción de los vecinos a los que el alcalde tenía intención de favorecer». El escrito señala, además, que el alcalde contrató a otros profesionales y derivó los informes de las solicitudes de obras al arquitecto de la Mancomunidad de la Serena.

«Por todo lo anterior, el arquitecto ha sufrido un importante perjuicio moral, dicha agresión le está produciendo un trastorno que le ha conducido, desde su situación inicial de ansiedad, insomnio y nerviosismo continuado desde el año 2009 hasta la actualidad que le ha llevado a requerir los servicios de un psicólogo y un psiquiatra y a tomar la medicación prescrita por el mismo», expone la querella en la que se acredita con informes médicos su estado de salud.

Su defensa alega que el presunto acoso laboral comenzó en 2015, cuando intentaba hacerle la vida imposible, en cuanto elevó los primeros informes técnicos contrarios a las actuaciones propuestas por el alcalde y su grupo político. «Todo ello bajo continuas amenazas de despido y apertura de expedientes disciplinarios, hablar mal de él y de su entorno, discriminándolo y proporcionándole un trato vejatorio», expone la querella.

Francisco Martos Ortiz es un profesor de Secundaria que ha conseguido tener un importante patrimonio gracias a la política. Duplicó la nómina de su antecesor como alcalde de Castuera y su subida de sueldo indignó a los vecinos. El diputado salpicado por la investigación sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez cobra 45.800 euros por ser el regidor de un pueblo de poco más de 5.000 habitantes donde, excepto otros dos concejales, el resto de la Corporación no cobra.