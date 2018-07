Juan Carlos I tiene, según Corinna, el mismo testaferro en Suiza que Pujol: Arturo Fasana

Juan Carlos I tiene, según Corinna, el mismo testaferro en Suiza que Jordi Pujol: Arturo Fasana. El documento de la UDEF que dio inicio a las investigaciones de los Pujol recogía expresamente la mención a la relación entre varios miembros de la familia con Fasana como gestor de sus cuentas.

Y Fasana es, igualmente, y según Corinna, el testaferro del Rey emérito. Tal y como ha publicado OKDIARIO y se puede confirmar en las grabaciones a Corinna, la princesa relató como el Rey Juan Carlos le hizo un préstamo para adquirir un apartamento en Suiza a través del empresario Arturo Fasana. El monarca emérito convivió entre 2009 y 2012 con Corinna en un refugio de 300 metros en el lujoso complejo Domaine Rochegrise, en plenos Alpes suizos. El inmueble estaba decorado con todo lujo de detalles. La vivienda fue vendida en 2013 y se llegó a alquilar por 7.000 euros al día.

Y Corinna aseguró al comisario José Villarejo y a Juan Villalonga que ella compró la mitad y que la otra mitad la pagó con un préstamo que le hizo el monarca: “Exactamente. Me han hecho el préstamo”. Dicho préstamo fue devuelto posteriormente por la ex pareja de Juan Carlos. Corinna explicó que el préstamo le llegó procedente de una sociedad cuyo administrador era el empresario Arturo Fasana, al que no duda en calificar de “hombre horrible” y “mal tipo”.

Fasana mantuvo, además, según la policía antiblanqueo, y tal y como describía el primer informe policial del año 2012 que dio lugar a la investigación y judicialización del caso Pujol, conexiones con las diferentes cuentas manejadas en Rhone Gestion: “Regentadas por Arturo Fasana”, uno de los testaferros preferidos por la clase política española en general y catalana en particular.

“El último beneficiario de las cuentas regentadas por Fasana desde su oficina de Canonnica y su despacho suizo son el propio Pujol, su hijo Jordi y Marta Ferrusola”, señalaba el ya famoso “borrador” de la UDEF. Y ese Arturo Fasana es el mismo al que ahora Corinna relaciona con el rey emérito, según las grabaciones que ha publicado OKDIARIO.

La investigación sobre esas conexiones fue ampliando el foco. Especialmente tras descubrir que Josep Pujol Ferrusola, el segundo de los hijos de Jordi Pujol, podía ser también cliente y colaborador de la red de “inversiones” en paraísos fiscales de Arturo Gianfranco Fasana, persona de origen suizo que, además, fue detenido por decisión de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel.

Fasana, de hecho, fue interrogado en la Audiencia Nacional tras ser detenido en el aeropuerto de Barajas para aclarar su posible relación con Luis Bárcenas y los principales imputados en aquel momento del caso Gürtel para los que Fasana también realizaba labores de gestión de patrimonios.

De hecho, posteriormente y por decisión de la Audiencia Nacional, el despacho de Fasana fue registrado en su presencia. Fue en aquel momento cuando dijo a la comisión judicial que sería mejor que no tocaran algunas de las cajas porque su contendido “podía volar España”.

Fasana apareció igualmente y de forma reiterada en los Papales de Panamá. Su despacho, Rhône Gestion, nació en 1984 y está especializado en en la gestión de fortunas y de activos. Su cartera gestionada se ha llegado a estimar en más de 15.000 millones de euros. Y llegó a tener relación hasta con 108 de las empresas abiertas por el bufete panameño Mossack Fonseca.

La principal testigo del caso Pujol, Victoria Álvarez, siempre ha defendido que la frase de Jordi Pujol en la que aludió a los “nidos” que caerían en caso de moverse las ramas de su investigación eran la causa de los enormes obstáculos con los que ha contado esta causa.