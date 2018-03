La presidenta del PP de Cantabria que roba congresos: “Hay gente en mi partido que trabaja para Revilla”

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sostiene que en su partido “hay gente que está trabajando” para Miguel Ángel Revilla, el líder del PRC que actualmente preside el Gobierno regional.

En la grabación que hoy difunde OKDIARIO, Sáenz de Buruaga sugiere que la dirección nacional del PP impuso la defenestración de su antecesor en el cargo, el ex presidente autonómico Nacho Diego, por considerar que “su ciclo se ha agotado”.

A su juicio, el “sucesor lógico” para líder el PP de Cantabria era el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pero éste rechazó asumir el cargo porque “nunca ha querido la responsabilidad de dirigir el partido, no le gusta el partido”, argumenta.

En la grabación, Sáenz de Buruaga sostiene que el ex presidente del PP de Cantabria Nacho Diego “está arrastrando a sus compañeros a un puro desastre y se está jodiendo la vida“.

“A Íñigo no le gusta el partido”

Como ha informado OKDIARIO, María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta del PP de Cantabria mediante un pucherazo: utilizó la cuenta bancaria de una persona con discapacidad física y mental para pagar las cuotas de 511 militantes, con el fin de que votaran a favor de su candidatura en el congreso regional celebrado en marzo de 2017.

Al principio de la conversación grabada, Sáenz de Buruaga sentencia que el relevo de Nacho Diego era inevitable porque “el ciclo este se agota, Madrid ve que se agota, os cuenten la milonga que os cuenten, porque en esas reuniones estuve yo. Madrid ve que se agota y hay que tomar una decisión“.

“El sucesor lógico en esa operación“, añade, “es el [entonces] alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, será listo o tonto, alto o bajo, rubio o moreno, con pelo o sin pelo, pero coño, ¿qué imágenes públicas tenían proyección en ese momento en la Comunidad autónoma y eran conocidos?”

“Tanto será que es ministro”, apostilla la actual secretaria general del PP de Cantabria, María José González Revuelta, quien también estaba presente en la conversación grabada el pasado mes de mayo en la sede del PP en Santander. Siendo tesorera del partido, González Revuelta ingresó 2.636 euros en la cuenta del discapacitado mental de Laredo Miguelín, para amañar el congreso regional del PP a favor de la candidatura de Sáenz de Buruaga.

La actual presidenta del PP de Cantabria continúa su relato: “Íñigo de la Serna nunca ha querido la responsabilidad de dirigir el partido, porque no le gusta el partido. Es un gestor, o tiene otras ambiciones, o cree que sabe hacer otras cosas mejor o le gustan más. Y entonces se empieza a ver aquí cómo es la vaina ésta”.

“Te estás jodiendo la vida”

Fue entonces, explica, cuando la dirección del PP decidió que la propia María José Sáenz de Buruaga asumiera la presidencia regional del partido: “A mí hay quien me dice: ‘Si no es Íñigo de la Serna tienes que ser tú‘. Hay mucha gente que empuja, y yo digo: ‘Yo soy la peor persona para hacer esto, y lo digo aquí, en Madrid o en Rusia, en clima de confrontación, yo puedo ser una persona para liderar una transición hacia otro tiempo, pero tiene que ser en clima de paz, de concordia, de consenso, de confianza'”.

En cualquier caso, aclara, no fue el ministro De la Serna quien tomó esta decisión: “Íñigo no urde, lo único que le preocupa es ver cuál es el futuro del PP en Cantabria, nada más”.

En otro momento de la conversación, Sáenz de Buruaga sentencia que en su partido “hay gente que está trabajando para Revilla, coño, o al menos es el beneficiado”. Alude presuntamente al sector afín al ex presidente Nacho Diego, que ha denunciado ante los tribunales las irregularidades registradas en el congreso regional.

Finalmente, Sáenz de Buruaga dirige duras palabras contra su antecesor en el cargo, Nacho Diego. “Los dos bandos desaparecieron el día 25”, afirma aludiendo a la fecha de celebración del congreso regional, “yo integro a personas, no negocio mayorías de poder, y eso es lo que todavía alguien no ha entendido. Nacho, que no, que estás arrastrando a tus compañeros a un puro desastre y tú te estás jodiendo la vida. No hagas eso, no fuerces a un número 1, no fuerces a un alcalde”, dice en alusión al ex presidente regional del PP.