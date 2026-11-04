La UE actualiza su plan de emergencia ante posibles crisis: kits de aprovisionamiento y formación en los colegios

La Comisión Europea ha presentado este martes unas nuevas pautas de actuación para que los ciudadanos puedan afrontar sin problemas las primeras 72 horas de una emergencia. Este paquete de medidas pretende incluir kits con suministros básicos, formación escolar sobre cómo actuar ante una catástrofe, medidas accesibles para personas con discapacidad ante posibles guerras, apagones y desastres naturales.

Hadja Lahbib, la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, ha sido la encargada de anunciar esta nueva iniciativa durante la inauguración del noveno Foro Europeo de Protección Civil, celebrado en Bruselas. En el foro se han presentado cuatro nuevas guías que buscan que las autoridades nacionales, regionales y locales preparen a la ciudadanía para afrontar situaciones de emergencia.

La Comisión sostiene que las crisis cada vez son más frecuentes y complejas, por lo que propone realizar dos claros refuerzos: la respuesta de las instituciones y la capacidad de reacción de los ciudadanos ante estas crisis mientras llegan los servicios públicos. «Cuando ocurre un desastre, las primeras horas pueden ser cruciales. Todos los europeos deberían saber qué hacer, cómo proteger a su familia y cómo ayudar a los demás», ha señalado Lahbib.

Esa autonomía mínima de tres días que se busca ante una emergencia debe incluir reservas de agua potable, alimentos, medicamentos y otros productos esenciales. También sugiere la existencia de mochilas preparadas para llevar a cabo una evacuación rápida y adquirir habilidades prácticas, como prestar primeros auxilios o cocinar sin electricidad.

Las nuevas directrices también contemplan introducir la preparación ante emergencias en las escuelas, mediante formación específica para los profesores y actividades que enseñen a los menores cómo actuar ante situaciones de peligro. «Saber qué hacer cuando suenan las sirenas debería ser tan natural como aprender a nadar», ha defendido la comisaria, que ha apostado por enseñar a los niños a estar «preparados y no asustados».

Para ello, el Ejecutivo comunitario recomienda formar al profesorado e integrar estos contenidos en las actividades escolares habituales, mediante ejercicios prácticos y enseñanzas adaptadas a cada edad, sin necesidad de crear una nueva asignatura y procurando que la preparación ante catástrofes no genere miedo o ansiedad entre los alumnos.

Bruselas plantea también promover planes individuales de emergencia que contemplen posibles necesidades de asistencia, medicación o dispositivos de apoyo, así como reforzar la formación de los equipos de primera intervención para garantizar que nadie quede excluido de la respuesta ante una catástrofe.

La cuarta y última guía se centra en mejorar la comunicación de riesgos, con recomendaciones para que las autoridades proporcionen información «clara, comprensible y accesible antes, durante y después de las emergencias», utilizando diferentes canales y combatiendo la difusión de informaciones falsas que puedan dificultar la respuesta de la población.

«Queremos estar alerta, no alarmados; preparados, no asustados», ha resumido Lahbib, que ha insistido en que la preparación ante emergencias «comienza en cada hogar europeo» y que cada ciudadano constituye «un eslabón de la cadena» de respuesta frente a las crisis.