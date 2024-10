Troleo de Trump a los demócratas: «¿Os gusta mi camión de basura? Es por Kamala y Biden»

Donald Trump ha troleado este miércoles por la tarde a los demócratas después de que el presidente Joe Biden dijese que los votantes del republicano son «basura»: «¿Os gusta mi camión de basura? Es en honor de Kamala y Joe Biden», ha dicho el candidato republicano subido en un camión de basura estadounidense con los carteles de su campaña presidencial. El ex presidente de EEUU ha querido contestar así a Joe Biden después de que atacase el martes al republicano durante una videoconferencia con votantes latinos. Las palabras del presidente demócrata contra Trump se produjeron después de la controversia suscitada por las bromas del cómico estadounidense, Tony Hinchcliffe, durante el último gran acto de campaña en el Madison Square Garden de Nueva York el pasado domingo. Entonces, indicó que «Puerto Rico es una isla flotante de basura». Biden contestó que los votantes de Trump son «basura». Después se ha retractado, ante el miedo de cómo puedan sus comentarios afectar a las encuestas de las elecciones.

Antes de que Trump les devolviera el golpe, los demócratas han empezado a retractarse de los comentarios de Biden, debido a que les pueden costar varios votos el día de las elecciones. Kamala Harris necesita para ganar a Trump a votantes de los estados indecisos que en el pasado han votado al candidato republicano.

Primero ha sido el propio presidente el que se ha retractado de sus palabras, a pesar de que están grabadas en vídeo. Posteriormente, Kamala Harris se ha distanciado de los comentarios de Biden de que los votantes de Donald Trump son basura.

Como se puede ver abajo en el vídeo que sigue a continuación, Trump no ha dudado en devolver el golpe a los demócratas: «¿Os gusta mi camión de basura. Es en honor de Kamala y Joe Biden», ha señalado Trump a su llegada a Wisconsin, uno de los estados clave dentro de los indecisos para ganar la Casa Blanca.

PRESIDENT TRUMP: «How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden.» pic.twitter.com/7UwMZ8syvx

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 30, 2024