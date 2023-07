Terrible: una enorme grúa colapsa sobre un edificio en Nueva York y cae en mitad de una calle

Un hecho terrible ha ocurrido en Nueva York donde una gran grúa se ha precipitado sobre un rascacielos para luego caer sobre una calle donde estaban pasando coches y transeúntes. Debido a este incidente al menos cinco personas han sufrido heridas aunque sus vidas no corren peligro.

Según el departamento de bomberos de la ciudad norteamericana el derrumbe se produjo en una obra de construcción vacía en la 10ª avenida con la calle 41, en el barrio de Hell’s Kitchen, Manhattan. «Las unidades del FDNY están operando actualmente en el colapso e incendio de una grúa en 550 Tenth Avenue en Manhattan», han dicho los bomberos a través de redes sociales.

FDNY units are currently operating at a crane collapse and fire at 550 Tenth Avenue in Manhattan. pic.twitter.com/AvzlymMEtp

Los medios locales han informado que al menos 200 personas de los servicios de emergencias están trabajando en la zona para retirar los escombros y apagar el fuego sobre la grúa que fue lo que ocasionó su colapso.

Este suceso ha tenido una gran repercusión en redes sociales donde en apenas unas horas acumula más de un millón de visualizaciones y multitud de comentarios al respecto. Concretamente un usuario pudo captar la catástrofe urbana en video donde se ve como el brazo de una grúa de gran altura se rompe y se precipita sobre un edificio cercano dañándolo con su peso, luego todos los restos caen con fuerza sobre la calle haciendo que los peatones huyan despavoridos. «¡Qué terrible!», ha escrito una usuaria en respuesta al video mientras que otro señala que es «sólo un miércoles por la mañana normal en Nueva York».

Just watched a crane fall and pummel a building on the other side of the block! #nyc #fire pic.twitter.com/YFyaurRglN

— Jimmy 💃🏻 (@jimmy_farring) July 26, 2023