Los pasajeros de un vuelo de la compañía Southwest Airlines n destino a Houston han contemplado horrorizados este domingo cómo un motor del Boeing 737-800 parecía desprenderse en pleno vuelo. El vuelo ha regresado de forma inmediata a Denver (Colorado).

En el aterrador vídeo, se puede ver la cubierta metálica del motor agitándose con la brisa como si fuera papel al desprenderse en el vuelo de Southwest. En un comunicado, la Administración Federal de Aviación ha indicado que una pieza del avión se había desprendido y había golpeado uno de los alerones del avión.

El avión ha despegado del aeropuerto internacional de Denver sobre las 7:49 horas (15:49 horas en Madrid) con destino al aeropuerto William P. Hobby de Houston.

El vuelo 3695 de Southwest, que ha regresado al aeropuerto internacional de Denver este domingo por la mañana, ha aterrizado sin problemas tras experimentar un problema mecánico. Un portavoz de la compañía ha destacado que «nuestros clientes llegarán a Houston en otro avión, con aproximadamente tres horas de retraso».

JUST IN: Audio released after Southwest Airlines Flight 3695 was forced to make an emergency landing after its engine cowling detached during takeoff.

The pilot can be heard calling for an emergency landing.

The Boeing 737-800s engine cowling detached and “struck the wing… pic.twitter.com/gQLg41CLY9

