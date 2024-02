Putin asegura que «no tengo interés en invadir Polonia ni el Báltico» en su esperada entrevista con Carlson

El conocido periodista estadounidense Tucker Carlson, que actualmente opera como freelance difundiendo sus trabajos a través de las redes sociales, ha publicado en esta pasada madrugada su anunciada entrevista con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la primera que el sátrapa ruso concede a un occidental en los dos años que han transcurrido desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Durante las algo más de dos horas que duró la conversación difundida, Putin se esmeró en aleccionar en su versión revisada (y propagandística) de la historia al periodista, recordándole incluso que le ilustraba a alguien como Carlson, graduado en Historia en Hartford, EEUU.

En lo que a los aspectos más concretos se refiere, Putin subrayó que «no tengo la intención de invadir Polonia ni Letonia, Lituania, Estonia, los países del Báltico», los países que más recelo guardan (con razones históricas para ello) hacia las potenciales ansias expansionistas rusas, «¿por qué haría eso?», se preguntó.

Putin incidió sobre su idea de la desnazificación de Ucrania que ha venido repitiendo desde el comienzo de la invasión en 2022 (dejando a un lado la anexión de Crimea en 2014). Para Putin, como repasó durante esta entrevista, Ucrania no tiene la legitimidad de país, viene a ser el producto de «una élite nacionalista» que «creó una identidad utilizando a figuras nazis con la ayuda de Estados Unidos y sus satélites en Europa».

«¿Se conformaría con el territorio que ahora controla en Ucrania?», le preguntó Carlson a Putin, que sólo continuó hablando de la «desnazificación» del país centroeuropeo, «Hitler lleva 80 años muerto y aún se aplaude a gente que hereda sus ideas». Sí se mostró abierto a «negociar» con Ucrania, pero siempre bajo su particular visión de esa «desnazificación».

En las más de dos horas de entrevista difundida, Carlson no fue más allá especialmente de preguntar de forma no especialmente incisiva a un Putin que se permitió incluso el lujo de espetarle al periodista que éste había intentado «entrar en la CIA», agencia que señala como enemiga de Rusia. El espectador escucha estas acusaciones no directamente de Putin sino de una voz grave que dobla al inglés al presidente ruso, a quien apenas se escucha de fondo.

Putin sí trató de apuntarse el tanto ganador de haber podido esquivar las sanciones económicas impuestas por Occidente a Rusia tras el inicio de los ataques contra Ucrania. Criticó como «error estratégico» lo que califica como «utilización que hace Estados Unidos del dólar como herramienta de lucha en política exterior». Según él, este uso político del dólar se aplica a la lógica de las sanciones: «El hecho de que EE.UU. aplique medidas restrictivas a ciertos países -muchos de ellos aliados de Rusia, aunque no lo dijo-, tal como restringir sus transacciones, congelar sus cuentas, etcétera, causa una gran preocupación y envía una señal al mundo entero», apuntó.

Más allá de la política, Putin sí mostró admiración por Elon Musk, dueño de Tesla, de SpaceX, de la empresa X antes conocida como Twitter y que recientemente ha anunciado la implementación de un chip en un cerebro humano. Aseguró Putin que «creo que Elon Musk es imparable, hará lo que considere necesario. No obstante, tienen que encontrar una base común con él, buscar maneras de persuadirlo. Creo que es una persona inteligente, verdaderamente. Así que necesitarán llegar a un acuerdo con él, porque este proceso necesita ser formalizado y sujeto a ciertas reglas».