El Pentágono exhibe la potencia de las bombas antibúnker: los vídeos que prueban su poder destructivo

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha difundido este jueves una serie de vídeos clasificados que muestran pruebas recientes de las bombas penetradoras antibúnker GBU-57A/B, diseñadas para destruir objetivos fortificados a gran profundidad. Estos proyectiles fueron los que utilizó EEUU contra las instalaciones nucleares de Natanz, Fordow e Isfahán en Irán.

Las imágenes, presentadas en una rueda de prensa en el Pentágono, exhiben la precisión quirúrgica y la capacidad destructiva de estas bombas antibúnker de 13.600 kg, capaces de penetrar hasta 18 metros de hormigón o 61 metros de tierra antes de detonar. Los ensayos, realizados en un polígono de pruebas en Nevada, muestran cráteres masivos y la devastación de estructuras subterráneas simuladas, reafirmando el poderío del arsenal estadounidense.

El Pentágono busca con esta demostración del poder destructivo de las bombas antibúnker contrarrestar la polémica desatada tras una filtración a CNN de un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), que cuestiona la efectividad de los recientes bombardeos estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán. Una filtración que ha enojado sobremanera a Donald Trump.

Según el informe, los ataques del pasado 21 de junio, parte de la operación Martillo de Medianoche, no lograron destruir las centrifugadoras clave ni las reservas de uranio enriquecido, limitándose a dañar estructuras superficiales y sellar entradas. La filtración fue calificada por la Casa Blanca como «totalmente errónea» y atribuida a «un fracasado de bajo nivel».

En la conferencia, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la operación, destacando que las bombas MOP, desplegadas por bombarderos B-2 Spirit, infligieron «daños severos» al programa nuclear iraní. «Nadie puede dudar de la capacidad de estas armas tras ver estos videos. Irán no podrá reanudar su programa nuclear en el corto plazo», afirmó Hegseth, mostrando imágenes de cráteres en Fordow y escombros en Natanz. Pero, expertos citados por CNN y The New York Times aseguraron que los túneles de Fordow, a 80-90 metros de profundidad, podrían haber resistido el impacto, y que Irán podría reactivar su programa en meses. El Pentágono ha hecho público este jueves los vídeos para desmentir esas afirmaciones.