Un avión de American Airlines se ha incendiado esta madrugada en el Aeropuerto Internacional de Denver, lo que obligó a los aterrorizados pasajeros a evacuar la nave por un ala, según las imágenes que algunos testigos han subido a las redes sociales. Se trata de un nuevo percance que tiene como protagonista al sistema de aviación este año.

Los vídeos compartidos mostraban al personal del aeropuerto trabajando para extinguir las llamas del avión incendiado en la zona de la pista donde estaba estacionado mientras los pasajeros salían por un ala. Las imágenes capturaron llamas y humo espeso elevándose debajo del avión mientras los pasajeros huían de las llamas y del espesísimo humo por una de las alas del avión.

Según un portavoz de la DIA, la nave se incendió a la altura de la puerta de embarque C38. Y añadió que para proceder a la evacuación se desplegaron las rampas de evacuación, pero muchos pasajeros salieron por un ala del avión incendiado.

No se ha informado de que se hayan producido heridos y los bomberos lograron extinguir el incendio. El avión era el vuelo número AAL1006 de American Airlines. Según Flight Aware, el avión, un Boeing 737-800, despegó de Colorado Springs y se dirigía al Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth cuando fue desviado a Denver, según dijo un portavoz de la aerolínea a Fox News Digital. La aeronave rodaba hacia la puerta de embarque tras aterrizar y experimentó un problema con el motor.

«Los 172 clientes y seis tripulantes desembarcaron y están siendo reubicados en la terminal», informó la aerolínea. «Agradecemos a nuestra tripulación, al equipo DEN y al personal de primera respuesta por su rápida y decisiva actuación, priorizando la seguridad de todos a bordo y en tierra».

