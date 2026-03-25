La mítica 82ª División Aerotransportada de EEUU: origen, historia y sus misiones más famosas

El Pentágono está estudiando desplegar los 3.000 soldados de la mítica 82ª División Aerotransportada en el golfo Pérsico para apoyar las operaciones militares de EEUU en Irán. Esta Fuerza de Respuesta Inmediata de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos es una unidad capaz de desplegarse en cualquier parte del mundo en menos de 18 horas. Fue la primera división aerotransportada del Ejército de EEUU, convirtiéndose en el modelo para otras unidades famosas como la 101ª.

La 82ª División Aerotransportada es una división de infantería paracaidista que se creó el 5 de agosto de 1917 y tuvo su sede en Camp Gordon (actualmente Fort Gordon), Georgia. Está aspecializada en operaciones conjuntas de entrada forzosa y es la principal rama de combate del XVIII Cuerpo Aerotransportado.

Entre sus soldados más famosos están el sargento Alvin C. York, el general James M. Gavin, Dave Bald Eagle (nieto de Toro Sentado), el senador Strom Thurmond (325GIR piloto de planeador en la Segunda Guerra Mundial), el senador Jack Reed y el congresista Patrick Murphy, primer veterano de la guerra de Irak elegido congresista.

«Tras recibir la orden, la 8.ª División Aerotransportada se despliega rápidamente en un plazo de 18 horas desde la notificación; se despliega estratégicamente; lleva a cabo asaltos paracaidistas de entrada forzosa y asegura objetivos clave para las operaciones militares posteriores en apoyo de los intereses nacionales de Estados Unidos». Así se describe esta unidad de élite en su web.

La La 82ª División Aerotransportada es una división de infantería paracaidista que se creó el 5 de agosto de 1917 se constituyó en el Ejército Nacional el 5 de agosto de 1917 y se organizó el 25 de agosto de 1917 en Camp Gordon, Georgia. Dado que sus miembros iniciales provenían de los 48 estados, la unidad adquirió el apodo de All American (Toda Americana), que es la base de su famoso parche «AA» en el hombro.

La División estaba compuesta por dos brigadas de infantería cada una al mando de dos regimientos. La 163.ª Brigada de Infantería al mando del 325º y del 326º Regimiento de Infantería. La 164.ª Brigada de Infantería al mando del 327º y el 328º Regimiento de Infantería. Y la 157.ª Brigada de Artillería de Campo.[5]​

Primera Guerra Mundial

En abril de 1918, la La 82ª Aerotransportada es una división de infantería paracaidista que se creó el 5 de agosto de 1917 se embarcó desde los puertos de Boston, Nueva York y Brooklyn rumbo a Liverpool (Gran Bretaña), para unirse a la Fuerza Expedicionaria Americana para combatir en la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, la división se trasladó al continente europeo, dejando Southampton y rumbo a Le Havre, Francia.

Segunda Guerra Mundial

Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, la División fue puesta en servicio activo el 25 de marzo de 1942 en Camp Claiborne, Luisiana, bajo el mando del general Omar Bradley.

El último asalto de la 82.ª División Aerotransportada durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en los Países Bajos en septiembre de 1944. La Operación Market Garden consistió en un salto diurno sobre Nijmegen por parte de los All Americans. Bajo el mando de su nuevo comandante, el general de brigada James M. Gavin, los objetivos de la 82.ª División eran capturar y mantener los puentes clave de Grave y Nijmegen, así como los puentes secundarios sobre un canal al este de Grave.

Normandía

Junto con los regimientos de infantería paracaidista 507º y 508º, la 82ª División de Infantería Paracaidista asaltó Normandía con 12.000 paracaidistas y planeadores el 6 de junio de 1944. Su misión era destruir puentes de suministro vitales para Alemania y capturar las calzadas que conducían tierra adentro a través de las zonas inundadas tras las playas de Normandía, donde las fuerzas marítimas desembarcarían para tomar el control de las carreteras y las comunicaciones. La 82ª División combatió durante 33 días sin relevos ni reemplazos, «y una vez más completó con éxito la misión».

Vietnam

En enero de 1968, durante la Ofensiva del Tet, en la República de Vietnam, la 3ª Brigada se puso en camino a Chu Lai, 24 horas después de recibir sus órdenes. La 3.ª Brigada entró en combate en Huế y Phú Bài, una zona asignada al I Cuerpo. Más tarde, se trasladó al sur de Saigón y durante más de 22 meses combatió en el Delta del Mekong, el Triángulo de Hierro y a lo largo de la frontera de Camboya. Las bajas en acción durante la guerra de Vietnam fueron 227 muertos y 1009 heridos. Regresaron a Fort Bragg el 12 de diciembre de 1969.