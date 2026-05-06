Los misiles de aire de mayor alcance jamás exportados ya están saliendo de Rusia: 300 R-37M van directos a India

India se ha reforzado con 300 misiles de aire de largo alcance rusos R-37M. Medios locales han informado que el Ministerio de Defensa de la India ha hecho esta adquisición por valor de 1.200 millones de dólares para equipar los cazas Su-30MKI de cuarta generación de la fuerza aérea del país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última adquisición de la India a Rusia de cara a una gran guerra.

El mundo sigue armándose ante el temor a una gran guerra mundial que sigue pululando en el ambiente. El conflicto en Oriente Medio ha despertado las inseguridades de todos los países del planeta, que están en alerta ante el temor a que una pequeña crisis pueda desembocar en un enfrentamiento a gran escala. Primero fue la invasión de Rusia a Ucrania y ahora ha sido el enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán el que ha hecho temblar los cimientos del mundo.

Por ello, ya en su día, Donald Trump avisó a los países de la OTAN de la necesidad de destinar el 5% del PIB al gasto militar durante los próximos años. Mientras que Pedro Sánchez hizo caso omiso a las directrices del presidente de los Estados Unidos, hay países como la India que han sabido escuchar y recientemente se ha confirmado una compra a gran escala por parte del Ministerio de Defensa del país, que se ha reforzado con una amplia remesa de misiles procedentes de Rusia.

India compra misiles a Rusia

Según han informado medios locales, India ha firmado un contrato para adquirir 300 misiles de aire de largo alcance R-37M que reforzarán la flota de cazas de la Fuerza Aérea del país. Estos proyectiles, que son los de mayor alcance jamás exportados, tienen un valor de más de 1.200 dólares, que son los que pagará el gobierno indio al ruso.

Para conocer la envergadura de la adquisición, hay que tener en cuenta que a día de hoy en el mundo sólo dos misiles superan a este R-37M, que son el PL-17 chino y el AIM-174 estadounidense. Estos misiles rusos triplican el alcance de los cazas Su-30MKI de la India, que serán las naves que transportarán estas armas de largo alcance y que consolidan a la Fuerza Aérea de la India como una de las mayores fuerzas del mundo.

Esta nueva adquisición va en consonancia con el proceso de modernización de la flota aérea del Ministerio de Defensa de la India, que hace unos meses también confirmó que renovará 84 cazas Su-30MKI, en los que incluirá un nuevo radar, pods de guerra electrónica y también misiles aire de alcance medio R-77M. Estos nuevos R-37M también podrán ser transportados por el Su-30MKI, aunque en principio están diseñados para que sean transportados por el MiG-31BM, que es el avión más pesado de la Fuerza Aérea de la India.

La página web especializada, Military Watch Magazine, desgrana las principales características del mayor misil jamás exportado, que en este caso ha sido desde Rusia para la India. El R-37M tiene un alcance de hasta 400 kilómetros con una ojiva de 61 kilos y una alta velocidad Mach 6. El objetivo a corto plazo del Ministerio de Defensa de la India es modernizar los cazas que puedan transportar esta arma para poder aumentar su potencia en un futuro. En total, India comprará 300 misiles de aire de largo alcance por un total de 1.200 millones de dólares.