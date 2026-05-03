Sánchez rechaza aprobar medidas específicas para Baleares para paliar los efectos de la guerra de Irán

El PSOE ha votado en el Congreso en contra de aprobar medidas específicas para Baleares y Canarias para paliar los efectos de la guerra de Irán, proposición de Coalición Canaria (CC) que finalmente fue aprobada esta semana gracias al apoyo de PP, Sumar, PNV y ERC, entre otros.

Se trata de una moción (iniciativa no legislativa) que surgió después de la interpelación que habían protagonizado en fechas pasadas la diputada de CC, Cristina Valido, y el ministro socialista de Economía, Carlos Cuerpo, sobre este asunto.

Lo que proponía el texto es que el Gobierno elabore y remita al Congreso, en el plazo «más breve posible», un informe específico sobre el impacto de la guerra de Irán en Canarias y Baleares, con escenarios previsibles de evolución en materia de energía, inflación, abastecimiento, conectividad, turismo, actividad económica y cohesión territorial.

También planteaba la posibilidad de una compensación específica para Canarias y Baleares que «corrija» la asimetría generada por la no aplicación directa en los archipiélagos de parte del núcleo fiscal de las medidas estatales por la guerra de Irán.

Del mismo modo, el texto buscaba que el Gobierno se coordinara con el Ejecutivo de Fernando Clavijo y Marga Prohens para aprobar un plan de garantía de abastecimiento y conectividad para los archipiélagos que contemple combustibles de automoción, combustibles para generación eléctrica, queroseno de aviación, transporte marítimo de mercancías y continuidad operativa de puertos y aeropuertos.

Asimismo, instaba a revisar los mecanismos de reconocimiento de los costes de generación eléctrica en los sistemas eléctricos no peninsulares, con el objetivo de que «reflejen adecuadamente» el incremento real de los costes del combustible, del almacenamiento y de la logística en Canarias y Baleares.

También actualizar los tramos más bajos del IRPF, así como flexibilizar temporalmente las reglas fiscales para Canarias y Baleares, constituir una mesa permanente de seguimiento entre ambas administraciones y priorizar las actuaciones destinadas a reforzar la seguridad energética de Canarias y Baleares.

Por último, la iniciativa exigía al Gobierno que compareciera «periódicamente» ante el Congreso para informar de las previsiones que maneja, de las medidas ya activadas, de las actuaciones en cartera según los distintos escenarios posibles y de las decisiones específicas previstas para Canarias y Baleares ante la evolución de la guerra de Irán.