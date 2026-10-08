Meloni logra aprobar la reforma electoral que cambia las reglas: «Quien gana las elecciones debe poder gobernar»

La Cámara de Diputados italiana ha aprobado este jueves en una votación final la reforma electoral propuesta por la primera ministra del país, Giorgia Meloni. Dicha reforma consiste en que, si una coalición consigue al menos el 42% de los votos y queda primera, recibe 70 escaños adicionales en la Cámara de los Diputados y 35 en el Senado.

La reforma ha sido aprobada con 227 votos a favor, 164 votos en contra y ninguna abstención; además, se ha adoptado el texto idéntico al corregido por el Senado, que contempla una prima o premio de mayoría para poder garantizar la gobernabilidad, de forma que la lista o la coalición que consiga al menos el 42% de los votos obtendrá un número fijo de escaños.

Esta ley establece un máximo de 220 diputados y 113 senadores. En el caso de que no se obtuviese una cifra en el umbral del 42%, la prima de mayoría no se otorgaría en ninguna de las dos cámaras italianas y los escaños se distribuirían de forma equitativa entre las fuerzas políticas que superen la barrera mínima del 3%.

Meloni ha señalado en un mensaje en redes sociales que cuando los italianos vuelvan a votar «podrán elegirlo todo», refiriéndose a que elegirán tanto el partido, la coalición, el programa, el candidato al primer ministro y a su propio parlamentario. En la publicación señala los aspectos más participativos que introduce esta reforma, como listas abiertas que permitirán indicar hasta tres candidatos en una lista de seis, que figurarán en una papeleta.

Pese a que la oposición tacha de inconstitucional la cuestión de la prima, la primera ministra italiana señala que está pensada «para favorecer la estabilidad y la coherencia parlamentaria de cualquier gobierno, independientemente de su orientación política».

Meloni, cuyo gobierno se ha convertido en el más longevo de la historia de Italia tras superar la barrera de los 1.413 días, ha subrayado que «quien gana las elecciones debe poder gobernar, y quien resulta elegido debe responder ante los electores que lo han escogido».

De esta manera ha recalcado que tener ejecutivos «estables y una mayor participación» redunda en «más continuidad, más responsabilidad y una mayor capacidad para ofrecer respuestas concretas a los italianos». La ministra ha expresado la victoria que supone que la reforma haya sido aprobada ante quienes «esperaban ver dividida a la centroderecha».

«Hoy les respondemos con hechos: estamos unidos, cohesionados y decididos a cumplir los compromisos asumidos con los ciudadanos. Sigamos adelante así», ha aclamado la ministra tras el triunfo en el parlamento italiano que ha reconocido su liderazgo.

Los críticos de la reforma han apodado esta medida como Melonellum y aseguran que está hecha para que Meloni se mantenga en el poder.