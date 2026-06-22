Más de 50 heridos y 18 desaparecidos tras una explosión en una fábrica de gas de Qatar Energy en Ras Laffan

Al menos 54 personas han resultado heridas y otras 18 continúan desaparecidas tras una explosión registrada este domingo en una fábrica situada en la zona industrial de Ras Laffan, al norte de Doha, la capital de Qatar, la cual está gestionada por la compañía petrolera QatarEnergy. El incidente ha movilizado a los servicios de emergencia y ha generado una amplia operación de búsqueda y rescate en una de las áreas energéticas más estratégicas del país.

Según ha informado el Ministerio del Interior qatarí durante la madrugada de este lunes, la explosión se produjo como consecuencia de un «incidente técnico de carácter interno» ocurrido en el interior de las instalaciones industriales. En un primer comunicado, las autoridades habían confirmado únicamente la existencia de varios heridos, sin ofrecer detalles sobre el número exacto de afectados ni sobre la gravedad de las lesiones sufridas.

Horas después de la explosión, el Ministerio actualizó el balance oficial y elevó la cifra a 54 heridos. Asimismo, confirmó que 18 trabajadores o personas vinculadas a la instalación permanecen desaparecidas. Ante esta situación, equipos especializados de Búsqueda y Rescate trabajan de forma coordinada con los servicios de Protección Civil para localizar a los desaparecidos y evaluar las condiciones de seguridad dentro del complejo industrial.

Las autoridades han señalado que el incidente tuvo lugar mientras se desarrollaban «operaciones habituales en la fábrica». No obstante, por el momento no se han ofrecido detalles específicos sobre la naturaleza exacta del fallo técnico que desencadenó la explosión. El Ministerio del Interior ha querido transmitir un «mensaje de tranquilidad» a la población al asegurar que no se han detectado fugas ni emisiones peligrosas que supongan un riesgo para la seguridad pública o para las zonas residenciales cercanas.

Por el momento, las autoridades de Qatar mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar si existieron fallos operativos, problemas técnicos o posibles incumplimientos de los protocolos de seguridad industrial.

Ras Laffan constituye uno de los principales centros de producción y procesamiento de gas natural licuado de Oriente Medio y desempeña un papel clave en la economía qatarí y en el suministro energético internacional. Su importancia estratégica ha convertido a esta zona industrial en un punto de especial interés tanto económico como geopolítico.