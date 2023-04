El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha reunido este Jueves santo con el líder chino, Xi Jinping, en presencia de la máxima dirigente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y esta reunión ha sido mucho más fructífera que la reciente de Pedro Sánchez con el mandatario chino. Reunión que, recordemos, sólo duró 45 minutos. Macron ha arrancado de Xi un compromiso muy importante respecto a la guerra en Ucrania por la invasión rusa: que el presidente chino llame al ucraniano, Volodímir Zelenski, «cuando llegue el momento». Ése cuando llegue el momento es interpretado por fuentes diplomáticas, evidentemente, como que llamaría en nombre de Vladímir Putin, o al menos, para allanar el camino de un encuentro negociador entre ambos.

Un diplomático francés que asistió a la reunión entre Macron y Xi Jinping es quien ha revelado tal compromiso y ha añadido también que durante el encuentro de ambos mandatarios, el jefe de Estado francés pidió a Xi Jinping que «no entregue nada a Rusia que pueda ser utilizado en su guerra contra Ucrania», ante los temores occidentales de que Pekín pueda estar barajando envíos de armas a Moscú, asegura AFP.

La OTAN ya ha asegurado con antelación, y este miércoles ha vuelto a recordar, que no hay pruebas de que China esté suministrando armas letales a Rusia. Stoltenberg ha advertido a China contra un envío así, además de lamentar las relaciones cada vez más próximas entre las dos potencias. Cuando se reunieron en Moscú Putin y Xi, Stoltenberg dijo que el encuentro «forma parte del patrón que hemos visto en los últimos años, en los que China y Rusia se acercan cada vez más. Hay que recordar que apenas un par de semanas antes de la invasión, los presidentes Xi y Putin se reunieron en Pekín, donde firmaron una declaración conjunta en la que se prometían mutuamente una asociación sin límites».

2022 was a pivotal year for our security. In a more dangerous & contested world, #NATO is standing strong and united, & providing unprecedented support to #Ukraine. Read my Annual Report. https://t.co/yS05gdUG6t pic.twitter.com/chfgeDTLkv

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 21, 2023