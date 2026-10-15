Un juez de Nueva York cita a declarar al dictador Nicolás Maduro y a su mujer

Un juez de Estados Unidos ha fijado para este jueves la vista para la lectura de cargos contra el narcoterrorista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran detenidos en el país norteamericano tras su captura en una incursión militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero.

El magistrado Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, ha firmado una orden judicial este miércoles que programa la comparecencia de ambos acusados a las 11:00 horas (hora local) en la sala 26A del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, situado en Manhattan.

La audiencia se produce apenas unos días después de que la Fiscalía estadounidense imputara al ex mandatario y a su esposa por liderar un «sistema de represión» que incluía detenciones arbitrarias y torturas contra la oposición política y ciudadanos estadounidenses. Según el pliego de cargos del Distrito Sur de Nueva York, el narcodictador participaba activamente en esta estructura, llegando a sugerir técnicas específicas de tortura como la privación de sueño y mofándose de los relatos de los abusos cometidos contra los prisioneros.

Estos recientes cargos se suman a los que ya pesaban contra Maduro desde 2020 por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas. El proceso judicial ha logrado avanzar después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía instaran al propio juez Hellerstein a desestimar cualquier petición de inmunidad para los acusados, argumentando que no reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde las elecciones de 2018 y que los delitos imputados eluden sus supuestos actos oficiales.

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde que fueron capturados el pasado enero en el Palacio de Miraflores. Aquella operación militar estadounidense, que se saldó con más de un centenar de muertos, derivó en la asunción de la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada de Venezuela.