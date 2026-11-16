Juego de espías en Bruselas: los eurofuncionarios son entrenados en contrainteligencia ante los intentos de reclutamiento

Funcionarios de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo están recibiendo una formación intensiva en contrainteligencia. El objetivo es prepararlos ante el creciente riesgo de espionaje extranjero en Bruselas, una de las capitales diplomáticas más vigiladas del mundo. A través de ejercicios prácticos de juegos de rol, los participantes aprenden a identificar cómo la información sensible puede filtrarse con sorprendente facilidad, ya sea por descuido o por manipulación deliberada.

Uno de los ejercicios más llamativos es el Cyber Escape Game, una actividad de 45 minutos en la que equipos de hasta cinco personas se convierten temporalmente en espías. Su misión consiste en «irrumpir» en una oficina privada, buscar indicios sobre un objetivo (incluyendo papeles en la papelera) y combinar esos datos con información disponible en internet para intentar acceder a cuentas online y datos privados, según ha publicado la publicación Politico.

El mensaje es claro: detalles aparentemente inocuos pueden ser suficientes para comprometer la seguridad. Además, se les advierte sobre la importancia de evitar situaciones personales comprometedoras y de mantenerse alerta ante personas excesivamente amables o curiosas sobre su trabajo. La Dirección General de Seguridad del Parlamento Europeo insiste especialmente en estos puntos.

Esta formación en espionaje a los funcionarios (que también hacen, por cierto, personal temporal y becarios) no es nueva, pero su existencia no se había revelado hasta ahora. El contexto del que habla Politico es de máxima alerta, ya que las instituciones europeas han detectado intentos reiterados de reclutamiento e infiltración por parte de servicios de inteligencia extranjeros.

Las sesiones coinciden con el caso del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, que ha dimitido tras descubrirse que cometió varias infidelidades. En las formaciones de la UE se utiliza precisamente este tipo de casos reales para subrayar la necesidad de extrema precaución.

Además del juego de scape room, se realizan otros ejercicios, como identificar objetos sospechosos en una habitación que podrían servir para espiar, o recibir briefings de servicios de inteligencia belgas y europeos sobre amenazas concretas.

La Comisión Europea ya trabaja desde el año pasado en que la UE tenga su propia unidad de Inteligencia. El objetivo es que esta dependa de la Secretaría General del Ejecutivo comunitario y responda ante Ursula von der Leyen, según adelantó Financial Times. La idea es que con ella la Unión pueda responder a los retos estratégicos y que esta unidad conviva con las agencias nacionales.