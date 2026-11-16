Daniel Gómez de Arriba (Martínez-Echevarría): «Por fin los acreedores pintan algo en las reestructuraciones»

El abogado Daniel Gómez de Arriba, de la firma andaluza Martínez-Echevarría, ha sostenido que la gran transformación del derecho concursal es su profesionalización. Ha defendido el prepack como herramienta para vender empresas sin el estigma del concurso y ha reclamado que el experto en reestructuración sea obligatorio.

Gómez de Arriba ha participado en una mesa redonda sobre la nueva cultura de la reestructuración de empresas, organizada en una jornada jurídica de OKDIARIO. En la mesa han estado también Ana Burgos, de Valoralia, y Armando Betancor, de Kepler-Karst. El juez mercantil Andrés Sánchez Magro ha ejercido de moderador.

El abogado ha recordado que en su etapa de estudiante el Derecho concursal apenas se estudiaba, entre suspensiones de pagos y quiebras regidas por un código de comercio “obsoleto”.

Cuando empezó a ejercer, ha relatado, en los pasillos de los juzgados estaban “los famosos subasteros”, que se repartían casi todo el pastel de las compañías.

Hoy, a su juicio, la diferencia clave es que el sector “se está profesionalizando”. Incluso los pequeños acreedores acuden al despacho a preguntar cómo recuperar el IVA o qué efecto tiene su crédito en el Impuesto sobre Sociedades.

Valor de compañía

Gómez de Arriba ha cuantificado la diferencia entre liquidar y reestructurar con un ejemplo. “En una liquidación vas a sacar tres”, ha dicho, en una reestructuración “vas a sacar ocho o nueve o diez o el verdadero valor de compañía”.

El ponente ha celebrado el nuevo peso de los acreedores: “Por fin los acreedores pintan algo en esta historia”. En el caso Celsa, ha recordado, fueron los propios acreedores quienes elaboraron el plan de reestructuración.

Subraya la experiencia que tienen los especialistas para llegar a soluciones ingeniosas con el diseño de hojas de ruta ad hoc para aprobar un plan de reestructuración.

También ha señalado que hay criterios distintos entre audiencias, como el tratamiento de los préstamos participativos en Barcelona y en Madrid, un asunto que “está muy de moda”.

Por eso ha defendido que la figura del experto en reestructuración “habría que imponerla en todos los planes”. Para él es “fundamental”: valora la compañía, revisa las clases y sirve de guía.

El caso Pronovias

Autor de un trabajo de fin de máster sobre la figura del prepack y doctorando sobre la materia, Gómez de Arriba ha explicado esta figura: pedir al juez, en fase preconcursal, que nombre a una persona que busque ofertas para comprar unidades productivas.

La clave, ha argumentado, es evitar el baldón que arrastra cualquier empresa en concurso. Esa palabra supone “cierre de financiación bancaria, pérdida de valor, pérdida de confianza con tus proveedores”.

Ha citado como ejemplo a Pronovias, cuyas tiendas se vendieron mediante este mecanismo. “Nadie se ha enterado”, ha señalado.

El abogado ha recordado que la figura llegó a España a través de Barcelona y Palma de Mallorca, importada de Holanda e Inglaterra. Al principio, los jueces de Madrid exigían un concurso con oferta de compra vinculante, una vía que considera más complicada porque “pierdes el control de la compañía”.

Sobre el crédito público, Gómez de Arriba ha advertido de que ninguna reestructuración funciona “si no te paralizan las ejecuciones”. Ha añadido que estar al corriente de pago con la Seguridad Social es “muy difícil” para muchas empresas.

Su consejo final se ha centrado en las alertas tempranas, que “son la clave de toda esta historia”. Todas las partes están hoy bien asesoradas, ha subrayado, y “son las mismas reglas de juego para todos”.

De los subasteros de los pasillos a los expertos con informes de valoración: el viaje que ha descrito Gómez de Arriba resume, en pocas décadas, la mudanza de un sector que ha dejado de repartirse los restos de las empresas para intentar sentarlas, todavía vivas, a la mesa de negociación.