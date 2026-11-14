De la “cultura del entierro” a la del rescate: los expertos celebran el fin de las empresas abocadas a la liquidación

“Los que llevamos más de dos décadas dedicándonos a este mundo de la insolvencia veníamos asistiendo realmente a un fracaso”. Con esa confesión ha abierto el juez de lo mercantil Andrés Sánchez Magro la mesa «Nuevos desafíos en las reestructuraciones y el derecho concursal» de las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO. Desde la aprobación de la Ley Concursal en 2003, ha explicado, las empresas que pasaban por los juzgados mercantiles “han acabado casi de manera unánime en liquidación”. El magistrado ha dado la cifra al cierre del debate: “No ha funcionado. El 97% de los casos, liquidación, y el otro 3%, convenios, muchos de ellos no cumplidos. Son datos”.

La reforma de 2022, que traspuso la directiva europea, ha cambiado el paisaje. “Hemos pasado de la cultura del entierro a la cultura del rescate”, ha resumido Armando Betancor, Of Counsel de Kepler-Karst y administrador concursal con dos décadas de trayectoria.

“Su muerte civil en vida”

Ana Burgos, directora general de Valoralia, ha descrito cómo era antes el día a día en los despachos: “Veíamos cómo un empresario llegaba casi a escondidas. Sus trabajadores no se podían enterar, sus competidores menos, y presentaba el concurso sabiendo que su vida se había terminado”. En muchos casos, ha añadido, también la personal: “Había empresarios que avalaban muchas de las operaciones, con lo cual era su muerte civil en vida”. El resultado era siempre el mismo: “Todo llegaba a liquidación. Los activos se valoraban como chatarra”.

“Ahora los empresarios dan la cara”, ha contrapuesto. “Se plantan ante el despacho diciendo: voy a hacer frente a los acreedores, voy a ir de su mano, voy a plantear un plan de viabilidad”.

Daniel Gómez de Arriba, socio del área de Reestructuraciones e Insolvencia de Martínez-Echevarría, ha recordado sus inicios con “las suspensiones de pagos y las quiebras de un Código de Comercio obsoleto”, cuando en los juzgados “los famosos subasteros se repartían casi todo el pastel de las compañías”. Para él, lo que ha cambiado es la profesionalización: “Estamos entrando profesionales de verdad en este mundo. Si una compañía en liquidación va a sacar tres, en una reestructuración probablemente va a sacar ocho, nueve o diez, o su verdadero valor”.

“Por fin los acreedores pintan algo”

Los ponentes han coincidido en destacar el nuevo papel de los acreedores. “Antes, en un concurso, el acreedor ni pintaba”, ha señalado Gómez de Arriba. “Ahora puede pintar, porque en el caso Celsa quienes hacen el plan de reestructuración son los propios acreedores de la compañía”. Betancor ha puesto el foco en el resultado de la siderúrgica, cuya posible salida a Bolsa se conocía esta misma semana: “Los acreedores han sacrificado parte de su deuda, la han convertido en capital, han reestructurado la compañía. El juez lo que ha hecho es validar el trabajo de una buena valoración de empresa. Pues el resultado lo tenemos ya”.

Betancor ha insistido en que la herramienta no es solo para grandes empresas: “Parece que los planes de reestructuración solo sirven para las grandes compañías. No es así. La ley prevé un régimen especial para pequeñas y medianas empresas”. Y ha reivindicado el modelo español: “Creo que empezamos a ser un modelo en toda Europa e internacionalmente”.

La “picaresca” de las clases de acreedores

El juez ha planteado también los riesgos: “Planes de reestructuración que encubren fórmulas, no sé si directamente fraudulentas o no claras, con clases de acreedores hechas a la medida”. Gómez de Arriba lo ha admitido sin rodeos: “Nosotros tenemos la picaresca y vamos a intentar hacer unas clases ad hoc para poder aprobar un plan, porque sabemos con quién podemos contar”. Betancor ha reconocido que “a veces se intentan actuaciones que pueden ser fraudulentas o rozar lo que la ley manifiesta”, y que entonces “llegan los tribunales y corrigen”.

Por eso, los ponentes han defendido la figura del experto en reestructuración, que Sánchez Magro ha llegado a plantear como obligatoria: “Habría que imponerla en todos los planes”. Para Gómez de Arriba, se trata de “una figura fundamental, ese administrador concursal previo”. Betancor ha subrayado su papel en la valoración: “Una vez que el experto pone sobre la mesa un número, ese es el número con el que hay que discutir”.

Vender antes de que sea tarde

Burgos ha defendido el momento previo al concurso como el mejor para vender activos o la propia compañía: “Mientras la compañía está en plena actividad, aquello vale. Si llegas al concurso, lo que se vende son activos en chatarra y con valor cero”. Gómez de Arriba, que dedicó su TFM al pre-pack “cuando ni siquiera existía en la ley”, ha explicado que esta fórmula permite buscar compradores para las unidades productivas antes del concurso, evitando su “estigma”: “Cierre de financiación bancaria, pérdida de valor, pérdida de confianza con tus proveedores. La gente no quiere trabajar contigo”. Y ha citado a Pronovias como ejemplo de éxito.

Betancor ha relatado el caso de la cadena hotelera Room Mate, propiedad de Kike Sarasola, que tras el Covid y “la falta de apoyo de la SEPI” tuvo que ir directamente a concurso. “La medida más urgente era salvar la compañía, los contratos de trabajo, los arrendamientos, los empleados”. Tras un proceso competitivo con “muchísimas cartas de interés”, un inversor asumió la unidad productiva. “La labor del Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid fue excelente. Hoy Room Mate es un referente en el sector hotelero”.

El crédito público, el actor “díscolo”

Preguntados por las amenazas, los ponentes han señalado a las administraciones públicas. Gómez de Arriba ha reclamado avanzar como ya se ha hecho en la segunda oportunidad de las personas físicas: “Si no te paralizan las ejecuciones, no puedes tener flujo de caja, no puedes tener actividad. ¿Cómo vas a continuar?”. Y ha advertido de que la obligación de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social “muchas veces para las empresas es muy difícil”.

“Médicos forenses mercantiles”

En el turno de preguntas, un empresario ha denunciado que lleva 19 años en concurso. “Eso es una patología”, ha respondido Sánchez Magro, que ha defendido que la nueva cultura busca precisamente corregir esos casos. “Se diga lo que se diga, ha habido una especialización máxima de los juzgados. Son de los tribunales más especializados de Europa, sin ninguna duda”. Betancor ha querido sumarse: “Los jueces de lo mercantil están súper formados y la calidad de sus resoluciones es de la que podemos presumir”.

Todos han coincidido en el consejo final para los empresarios: anticiparse. “El empresario tiene derecho a equivocarse. Tiene el deber de la insolvencia, pero también el derecho a ser insolvente”, ha señalado Betancor. “Insolvencia no es quiebra. Es no poder atender regularmente tus obligaciones”. Burgos ha pedido que sea el propio empresario quien decida: “Que no dejes que otros, los acreedores o un procedimiento judicial, decidan por ti y malvendan lo que a ti tanto tiempo te ha costado construir”. Y Sánchez Magro ha cerrado con una reflexión sobre la cultura empresarial: “En muchas ocasiones las cosas han llegado tarde y mal, y nosotros no hemos podido más que, como médicos forenses mercantiles, certificar la defunción”.