Lindsay Clancy no se salvará de ser juzgada por el asesinato de sus hijos

Lindsay Clancy volverá a sentarse en el banquillo de los acusados en los tribunales por el asesinato de sus tres hijos menores en 2023. El juez William Sullivan, durante la audiencia celebrada la mañana de este lunes en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, Massachusetts, ha determinado formalmente la fecha del 29 de marzo de 2027.

Tras anular el primer juicio en septiembre por falta de unanimidad entre los 12 miembros del jurado, el magistrado William Sullivan, en una reunión con la fiscalía y los abogados defensores para definir los siguientes pasos, ha anunciado la fecha del segundo juicio para resolver el caso de la enfermera de Massachusetts.

Clancy será juzgada por segunda vez por asesinato en primer grado. Aunque por el momento las autoridades judiciales no han indicado los cargos específicos o si se mantendrán todos los cargos originales, sí se han confirmado dos audiencias preliminares programadas para el próximo 30 de diciembre y el 18 de febrero de 2027.

En el primer juicio, la defensa de Clancy, de 36 años, había argumentado que había asesinado a sus tres hijos (Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses) tras sufrir un episodio de psicosis posparto, acusando a los médicos que la trataban de minimizar la gravedad de la enfermedad.

El primer juicio fue anulado

En septiembre, el juez William Sullivan declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy tras cinco días de deliberación del jurado, los cuales no fueron suficientes para alcanzar un veredicto debido a que un miembro del tribunal no estaba convencido de la culpabilidad de la mujer.

La fiscalía, que rechazó los argumentos de la defensa, presentó un informe psicológico forense propio en el que calificaba las presuntas voces que oía Clancy como un «relato sin sustento clínico». Una vez declarado el juicio nulo, se abrió la vía para iniciar un nuevo proceso para juzgar a la mujer, que finalmente ya tiene su fecha de inicio para 2027.